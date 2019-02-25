Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın sitesinde yapılan duyuruya göre, doğrudan satış yöntemi ile 27 Şubat 2019 valörlü, 24 Şubat 2021 itfa tarihli olarak 6 ayda bir yüzde 1 kira ödemeli 24 bin 294 kilogram altın karşılığında kira sertifikası ihracı yapıldı. Ayrıca bakanlık, 6 ayda bir yüzde 1 kupon ödemeli bin 883 kilogram altın karşılığı altın tahvilini de ihraç edildiğini bildirdi.