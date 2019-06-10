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Hazine 7,4 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 7 milyar 445 milyon lira borçlanma gerçekleştirdi

10 Haziran 2019 Pazartesi 15:11
Hazine 7,4 milyar lira borçlandı

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı, düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 7 milyar 445 milyon lira borçlandı.

Bakanlık, bugün yaptığı ilk ihalede 12 ay (364 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirdi.

İhalede basit ve bileşik faiz yüzde 24,45 oldu.

Nominal teklifin 4 milyar 342,3 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 924,3 milyon lira, net satış 2 milyar 349,7 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamu kuruluşlarından gelen 1 milyar 100 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 280 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 800 milyon liralık satış yapıldı.

Gerçekleştirilen ikinci ihalede ise 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 2,05 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı yapıldı. İhalede reel basit faiz yüzde 4,10, reel bileşik faiz yüzde 4,15 olarak belirlendi.

Nominal teklifin 1 milyar 155,3 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 835,3 milyon lira, net satış 835,2 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamu kuruluşlarından gelen 400 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 206 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 960 milyon liralık satış yapıldı.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 15:11
  1. Hazine ve Maliye Bakanlığı
  2. tahvil ihalesi

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