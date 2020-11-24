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Ekonomi Hazine 5,6 milyar lira borçlandı
Ekonomi

Hazine 5,6 milyar lira borçlandı

Yeniakit Publisher
2020-11-24 15:03:34 -
Hazine 5,6 milyar lira borçlandı

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği 2 tahvil ihalesinde 5 milyar 645,6 milyon lira borçlanmaya gitti.

Bakanlık, ilk ihalede 7 yıl (2548 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirdi. İhalede dönemsel faiz yüzde 6,86 oldu.

Nominal teklifin 2 milyar 714 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 47 milyon lira, net satış 1 milyar 38,6 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 25 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 341,2 milyon liralık teklif geldi ve bu kesime 1 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine ikinci ihalede ise 10 yıl (3640 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 5,85 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracını yaptı. İhalede basit faiz yüzde 11,96, bileşik faiz yüzde 12,32 oldu.

Nominal teklifin 3 milyar 485,3 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 519,6 milyon lira, net satış 1 milyar 497 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 1 milyar 85 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 909 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, piyasaya toplam 5 milyar 645,6 milyon lira borçlandı.

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