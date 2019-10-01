Hazine 38,9 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekim-aralık döneminde 38,9 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekim-aralık döneminde 40,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık 38,9 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek. Bakanlık, ekim-aralık dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı. Buna göre, söz konusu dönemde 40,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık 38,9 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirilecek. Bu dönemde dış borçlanma yapılmayacak.

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