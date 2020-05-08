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Ekonomi

Hazine 11 Mayıs'ta 2 ihale düzenleyecek

Yeniakit Publisher
2020-05-08 18:13:16 -
Hazine 11 Mayıs'ta 2 ihale düzenleyecek

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı, 11 Mayıs pazartesi günü 2 tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 11 Mayıs'ta yapılacak ihalede 1 yıl (497 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 4,60 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Hazine, pazartesi günü yapacağı ikinci ihalede ise 7 yıl (2 bin 548 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirecek.


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