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Dünya Hazcı-seküler Batı, çöküşe koşuyor: Almanya'da 'eğlence amaçlı' esrar kullanımına onay!
Dünya

Hazcı-seküler Batı, çöküşe koşuyor: Almanya'da 'eğlence amaçlı' esrar kullanımına onay!

Almanya'da eğlence amaçlı esrar satışının ve kullanımının yasalaşmasının önü açılıyor.

Yeniakit Publisher
2022-10-26 15:13:00 -
Hazcı-seküler Batı, çöküşe koşuyor: Almanya'da 'eğlence amaçlı' esrar kullanımına onay!

Almanya'da eğlence amaçlı esrar satışının ve kullanımının yasalaşmasının önü açılıyor.

Almanya'da 30 grama kadar esrarın eğlence amaçlı olarak yasal bir şekilde satın alınması, bulundurulması ve üretilmesi yasalaşıyor.

Geçen yıldan beri üzerinden tartışılan reform planıyla ilgili yeni bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, federal hükümetin kabinesinin, yetişkinlere eğlence amaçlı kullanılmaz üzere, kontrollü olarak esrar dağıtılması planının kilit maddeleri üzerinde anlaştığını açıkladı.

Lauterbach esrarı yasallaştırmak istemelerinin amacının karaborsanın önüne geçmek olduğunun altını çizip esrar satışı yapılacak lisanslı yerlerin de titizlikle denetimden geçirileceğini ifade etti.

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