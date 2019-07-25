Hazar Denizi'ne savaş uçağı düştü! Azerbaycan'a ait Mig-29 savaş uçağının Hazar Denizi'nde düştüğü bildirildi. Yapılan açıklamada pilotun kayıp olduğu aktarıldı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, dün gece saatlerinde orduya ait Rus yapımı Mig-29 tipi savaş uçağının Hazar Denizi'ne düştüğünü açıkladı. Açıklamada jetin eğitim uçuşu gerçekleştirdiği sırada düştüğü kaydedilirken, pilotun kayıp olduğu ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı. Uçağın düşüş sebebinin ise henüz bilinmediği belirtilirken, olayın soruşturulması için komisyon kurulduğu kaydedildi.

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