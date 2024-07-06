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Aktüel Hazal ve Yankı Pamukkale’de devriye görevine başladı
Aktüel

Hazal ve Yankı Pamukkale’de devriye görevine başladı

Yeniakit Publisher
2024-07-06 14:11:00 -
Hazal ve Yankı Pamukkale’de devriye görevine başladı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Pamukkale’de görevli atlı jandarma timi, Hierapolis Antik Kenti ve travertenler bölgesinde turistlerin huzurlu ve güvenli vakit geçirmeleri için mesai harcıyor.

Atlı Jandarma Tim Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ali Pınar ve Jandarma Astsubay Çavuş Hasan Cakıcı, biniciliğini yaptıkları atlarla turist hareketliliğinin yoğun olacağı 15 Ağustos’a kadar bölgede görev yapacak. Timin “Hazal” ve “Yankı” adlı atları, bölgeyi gezmeye gelen yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor. Atları sevmek isteyen turistler onlarla bol bol fotoğraf çektiriyor. Pamukkale’nin çocuk misafirleri de atlara yaklaşıp onlarla vakit geçirmeye çalışıyor.

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