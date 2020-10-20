Hazal Tektaş kimdir? Hazal Tektaş neden öldürüldü?

Kadın cinayetine bir kurban daha verildi. 21 yaşındaki Hazal Tektaş, İstanbul Esenler’de Mehmet Ali Atış tarafından vuruldu.

Hazal Tektaş kimdir, Esenler, Otogar Bağlantı Yolunda gece saat 00.15 sıralarında iddiaya göre, Mehmet Ali Atış (18) ile Hazal Tektaş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle yol kenarında tartışma çıktı. İddiaya göre, ikili arasındaki tartışmada Hazal Tektaş bir anda oturduğu yerden kalkarak kaçmaya başladı. Genç kadın yolun karşısına geçtiği esnada peşinden gelen Mehmet Ali Atış belinden çıkardığı tabanca ile Hazal Tektaş'ye ateş açtı.

Başından ağır yaralanan Hazal Tektaş kanlar içinde yere yığıldı ve bu sırada silahlı saldırıyı düzenleyen Mehmet Ali Atış ise aynı tabanca ile başına ateş ederek yere yığıldı. Yoldan geçen vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Hazal Tektaş'a ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı.

Hazal Tektaş'a ateş eden Mehmet Ali Atış ise aynı anda kendi kafasına sıkarak intihar etti ve olay yerinde hayatını kaybetti.