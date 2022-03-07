Hazal Kaya'ya tarihi ayar! Resmen yerin dibine girdi

Melih Altınok, Sabah gazetesindeki köşesinde, oyuncu Hazal Kaya'nın yeni başlayan bir dizideki performansını yerden yere vurdu. "Kaya, masada karşısındaki ecnebi subaya 'Atam gelecek sizi mahvedecek' türünden şeyler söylüyor. Ama oyuncumuz öyle jest ve mimiklerle oynuyor ki, bir Türk olarak düşman askeriyle empati yapmaya başlıyorsunuz" ifadelerini kullanan Altınok, "Organize olup, para koyup, el birliğiyle gelecek kuşaklar Milli Mücadele'den bu kadar hoyratça soğutulmaz ki arkadaşım" dedi. İşte o yazı:

"Bir arkadaşım, Aşkı Memnu dizisindeki rolüyle hatırladığım oyuncu Hazal Kaya'nın yeni başlayan bir dizideki performansından bir sahne gönderdi. Milli Mücadele döneminde geçiyor...

Kaya, masada karşısındaki ecnebi subaya "Atam gelecek sizi mahvedecek" türünden şeyler söylüyor. Ama oyuncumuz öyle jest ve mimiklerle oynuyor ki, bir Türk olarak düşman askeriyle empati yapmaya başlıyorsunuz.

İzlerken aklınıza ister istemez, Mustafa Balbay'ı yakasından tutup "Atatürkçüyüz biz" diye sarsan Neşe Hanım geliyor.

Hatta o kadar büyük oynuyor ki, kimileri bunun rol olamayacağını söyleyerek Hazal Kaya'yı "kendini oynamakla" eleştiriyorlar.

Haksızlık etmeyelim.

Tamam, metin de çok basit, konu da klişenin hası... Dolayısıyla iş fazlasıyla Kaya'nın oyunculuğuna kalıyor. Ama bu kadar da olmaz ki kardeşim.

Organize olup, para koyup, el birliğiyle gelecek kuşaklar Milli Mücadele'den bu kadar hoyratça soğutulmaz ki arkadaşım."