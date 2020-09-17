Hazal Kaya'dan cinsiyet değiştiren Selin Ciğerci'ye skandal 'çocuk' desteği

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Toplum ahlakını bozan Aşk-ı Memnu dizisiyle adını duyuran ve oynadığı ahlakdışı dizilerle bilinen Hazal Kaya, geçirdiği ameliyat ile ‘erkekten kadına geçerek’ cinsiyet değiştiren Selin Ciğerci'nin 'çocuk' edinme isteğini savundu.

Hazal Kaya'dan, Selin Ciğerci'ye destek

Eski manken Deniz Akkaya, çocuk sahibi olmak istediğini söyleyen Selin Ciğerci ile ilgili "Senin çocuğun olmaz." dedi. Akkaya'nın, Selin Ciğerci'ye söylediği sözlere oyuncu Hazal Kaya'dan tepki geldi. Son günlerde adını eşcinsellere ve feminizme verdiği destek paylaşımlarıyla duyuran Kaya, Selin Ciğerci'ye 'çocuk edinme isteği' için destek de bulundu.

Ahlaksızlığı meşrulaştırmak istiyor

Toplumun ahlakını bozarak 'aile' kavramını yok eden ve toplumsal ahlaka ters düşen Aşk-ı Memnu gibi dizilerle boy gösteren Hazal Kaya, Ciğerci'nin 'anne' olmasını umut ettiğini söyledi.

Sosyal medya hesabında Kaya, "Sizin gibi aşka sahip çıkan, tek derdi bir bebeği bütün varlığıyla sevmek olan insanlar, anne baba olmak için hiçbir norma sığmak zorunda değiller. Umarım en yakın zamanda güzel haberlerinizi alırız." paylaşımında bulundu.

Toplumun dejenere edilmesine en büyük katkıyı veren ünlüler kervanın başını çeken Hazal Kaya'nın paylaşımı Twitter'da gündem oldu.

Birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından Kaya'nın bu paylaşımı eleştirildi.

Çocuğuna LGBT desteği

Kaya daha önce de katıldığı bir yayında kendisine yöneltilen "Çocuğun LGBT olsa ilk tepkin ne olurdu?" sorusuna verdiği yanıtla gündem olmuştu. Hazal Kaya, LGBT sorusuna, “Beni hiç ilgilendirmez. Bu konuda çok hassasım. Benim ne tepkim olabilir? O benden başka bir birey. Onu yönlendirmek haddim değil. Ben ancak ona yol arkadaşı olabilirim.” yanıtını verdi.

Bu ahlaksızlığı durdurun!

Televizyon ekranlarında ve sosyal medyada cinsiyet değiştirmek, eşcinsellik gibi ahlaksız kavramlar gençlere aşılanmaya çalıştırılıyor. Toplumun birçok kesiminden tepki gelse de konuyla ilgili ciddi bir adım atılmıyor. Herhangi bir önlem alınmadığı sürece toplum dejenere edilerek bu kavramlar gençler için normal gelmeye başlayacak ve dizi dizi yıkım başlayacak.