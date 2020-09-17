  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Hazal Kaya'dan cinsiyet değiştiren Selin Ciğerci'ye skandal 'çocuk' desteği
Medya

Hazal Kaya'dan cinsiyet değiştiren Selin Ciğerci'ye skandal 'çocuk' desteği

Oyuncu Hazal Kaya, son yıllarda kokuşmuş magazin medyası sayesinde adını sıkça duyuran ve yaptırdığı ameliyat ile cinsiyetini değiştiren Selin Ciğerci'ye verdiği 'çocuk' desteğiyle eleştirilerin hedefi oldu.

Yeniakit Publisher
2020-09-17 16:52:00 - 2020-09-17 17:02:45
Hazal Kaya'dan cinsiyet değiştiren Selin Ciğerci'ye skandal 'çocuk' desteği

 Yeniakit.com.tr 

Toplum ahlakını bozan Aşk-ı Memnu dizisiyle adını duyuran ve oynadığı ahlakdışı dizilerle bilinen Hazal Kaya, geçirdiği ameliyat ile ‘erkekten kadına geçerek’ cinsiyet değiştiren Selin Ciğerci'nin 'çocuk' edinme isteğini savundu.

Hazal Kaya'dan, Selin Ciğerci'ye destek

Eski manken Deniz Akkaya, çocuk sahibi olmak istediğini söyleyen Selin Ciğerci ile ilgili "Senin çocuğun olmaz." dedi. Akkaya'nın, Selin Ciğerci'ye söylediği sözlere oyuncu Hazal Kaya'dan tepki geldi. Son günlerde adını eşcinsellere ve feminizme verdiği destek paylaşımlarıyla duyuran Kaya, Selin Ciğerci'ye 'çocuk edinme isteği' için destek de bulundu.

Ahlaksızlığı meşrulaştırmak istiyor

Toplumun ahlakını bozarak 'aile' kavramını yok eden ve toplumsal ahlaka ters düşen Aşk-ı Memnu gibi dizilerle boy gösteren Hazal Kaya, Ciğerci'nin 'anne' olmasını umut ettiğini söyledi.

Sosyal medya hesabında Kaya, "Sizin gibi aşka sahip çıkan, tek derdi bir bebeği bütün varlığıyla sevmek olan insanlar, anne baba olmak için hiçbir norma sığmak zorunda değiller. Umarım en yakın zamanda güzel haberlerinizi alırız." paylaşımında bulundu.

Toplumun dejenere edilmesine en büyük katkıyı veren ünlüler kervanın başını çeken Hazal Kaya'nın paylaşımı Twitter'da gündem oldu.

Birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından Kaya'nın bu paylaşımı eleştirildi.

Çocuğuna LGBT desteği

Kaya daha önce de katıldığı bir yayında kendisine yöneltilen "Çocuğun LGBT olsa ilk tepkin ne olurdu?" sorusuna verdiği yanıtla gündem olmuştu. Hazal Kaya, LGBT sorusuna, “Beni hiç ilgilendirmez. Bu konuda çok hassasım. Benim ne tepkim olabilir? O benden başka bir birey. Onu yönlendirmek haddim değil. Ben ancak ona yol arkadaşı olabilirim.” yanıtını verdi.

Bu ahlaksızlığı durdurun!

Televizyon ekranlarında ve sosyal medyada cinsiyet değiştirmek, eşcinsellik gibi ahlaksız kavramlar gençlere aşılanmaya çalıştırılıyor. Toplumun birçok kesiminden tepki gelse de konuyla ilgili ciddi bir adım atılmıyor. Herhangi bir önlem alınmadığı sürece toplum dejenere edilerek bu kavramlar gençler için normal gelmeye başlayacak ve dizi dizi yıkım başlayacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fransa bu kez şaşırttı! Türkiye'ye teslim etti
Dünya

Fransa bu kez şaşırttı! Türkiye'ye teslim etti

Fransa, 2006 senesinde kaçak yollarla ülkeye gelen PKK'lı terörist Mehmet Yalçın'ı Türkiye'ye teslim etti.
Gündemi sarsacak bomba iddia: Kılıçdaroğlu istifa edecek
Siyaset

Gündemi sarsacak bomba iddia: Kılıçdaroğlu istifa edecek

CHP’de son dönemde yaşanan iç karışlıklara değinen yazar Turgay Güler, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yakında istifa edeceğini ileri sü..
Koç ailesinin cenazesinde ilginç isimler saf tuttu
Gündem

Koç ailesinin cenazesinde ilginç isimler saf tuttu

Uzun yıllardır ALS hastası olarak hayatını sürdüren Koç Holding Eski Başkan Vekili Suna Kıraç’ın Marmara İlahiyat Camii’nde kılınan cenaze n..
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı