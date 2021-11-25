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Gündem Hazal Kaya karın ağrısını açıkladı! 'Biz kadınlar birbirimize küfredebilelim'
Gündem

Hazal Kaya karın ağrısını açıkladı! 'Biz kadınlar birbirimize küfredebilelim'

Son yıllarda kokuşmuş magazin medyası sayesinde adını sıkça duyuran, yaptırdığı ameliyat ile cinsiyetini değiştiren Selin Ciğerci'ye verdiği 'çocuk' desteğiyle ve ‘anneliğin kutsanmasından rahatsız oluyorum’ diyerek tüm tepkileri üzerine çeken oyuncu Hazal Kaya katıldığı programda skandal ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-25 14:57:00 -
Hazal Kaya karın ağrısını açıkladı! 'Biz kadınlar birbirimize küfredebilelim'

Toplum ahlakını bozan Aşk-ı Memnu dizisiyle adını duyuran ve oynadığı ahlakdışı dizilerle bilinen Hazal Kaya, karın ağrısını açıkladı.

Katıldığı bir internet kanalında kendisine sorulan sorulara skandal cevaplar veren Hazal Kaya, sunucunun ‘En sevdiğin küfür nedir?’ sorusuna ‘Hepsi benim bebeğim’ yanıtını verdi.

‘Kadınlar birbirine küfür etsin’

Toplum ahlakını bozan Aşk-ı Memnu dizisiyle adını duyuran ve oynadığı ahlakdışı dizilerle bilinen Hazal Kaya, “Cinsiyetçi küfürlerin tamamını, kadınlar ve LGBT bireyler birbirine edebilsin.” diyerek toplumu yozlaştırma çabası içinde olduğu görüldü.

Oyuncu Hazal kaya skandal ifadelerine şu şekilde devam etti; Şöyle bir savım var. Bunu feminist avukat bir arkadaşımla tartıştım ve aynı yere vardık. Cinsiyetçi küfürlerin tamamını, kadınlar ve LGBT bireyler birbirine edebilsin.

"Biz birbirimize küfredelim"

"Biz birbirimize bu küfürleri edebilelim, siz etmeyin abi! Zira bu küfürler bizim uzuvlarımız ve varoluşumuzla ilgili. Bu yüzden biz edelim, siz etmeyin."

"Çocuğum LGBT olsa.."

Geçtiğimiz yıl oğlu Fikret Ali'yi kucağına alan Kaya, daha önce verdiği bir röportajda, "Çocuğun LGBT olsa ilk tepkin ne olurdu?" sorusuna cevap vermişti.

"Saygı duyarım"

Kaya, "Beni hiç ilgilendirmez. Bu konuda çok hassasım. Benim ne tepkim olabilir? O benden başka bir birey. Onu yönlendirmek haddim değil. Ben ancak ona yol arkadaşı olabilirim. Hiçbir tepkim olamaz, haddim değil. Ben ona çok saygı duyuyorum. Onu çok seviyorum. Sadece ne ihtiyacı varsa onu karşılayabilirim." ifadelerini kullanmıştı.

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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Saygı duymak için önce saygıyı bilmek lazım,töresi,inancı,ahlaki bilmeyen saygıdan ne anlarki.
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