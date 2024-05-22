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Gündem Haz-me-de-mi-yor-lar CHP yandaşı Ataklı Panikatak geçiriyor
Gündem

Haz-me-de-mi-yor-lar CHP yandaşı Ataklı Panikatak geçiriyor

Yeniakit Publisher
2024-05-22 14:20:00 -

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Amir Abdullahiyan'ın da içinde bulunduğu helikopterin Pazar günü düşmesinin ardından enkazın bulunmasında Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) 'kilit bir rol oynadığı' dünyada konuşulurken CHP yandaşları kendilerini yiyip bitiriyorlar.

CHP Yandaşı Can Ataklı Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın başarısını duyunca Panikatak geçirmeye başladı. Ataklı:

"Bizim İHA'larımız buldu falan… Kiminki buldu damadınkiler buldu. Türk savunma sanayi değil, Erdoğan'ın damadı önemli olan, o buldu. Ya git kardeşim işine!" ifadelerini kullandı.

 

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