Hayvanseverler İmamoğlu'na isyan etti: Lanet ettim

CHP'li Esenyurt Belediyesi dün sokakta yaşayan bir köpeğe kısırlaştırma ameliyatı uyguladı. Fakat köpeğin vücudundaki açılan bölge tam olarak iyileştirilmeden sokağa bırakıldı. Saat 17.00'dan 21.00'a kadar köpek için yardım bekleyen vatandaşlar, hiçbir ekibin gelmemesi üzerine özel veterinere koştular. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen köpek yaşamını kaybetti.

"İmamoğlu bizi asla muhatap almıyor"

Konuyla ilgili sosyal medyadan İBB ve İmamoğlu'na tepki yağdı. Hayvanseverler İmamoğlu'na "Siz seçildiğinizden beri hayvan nüfusu patladı. Barınaklar ölüm yuvası. Bizi asla muhatap almıyor ve hiçbir hayvanla ilgilenmiyorsunuz." diyerek isyan etti.

"Vebali senin boynuna"

Katıldığı bir TV programı ile ünlenen hayvan hakları aktivisti Sinem Umaş da, Ekrem İmamoğlu'na oy verdiğini ancak pişman olduğunu söyledi.

Umaş sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

Bir tane işe yaramayan belediye başkanı @ekrem_imamoglu siz seçildiğinizden beri hayvan nüfusu patladı istanbulda. Kısırlaştırma yok alınan köpekler geri mahallesine bırakılmıyor. Barınakların ölüm yuvası. Sokaklarda masumlara araba çarpıyor işkence görüyor açlıktan ölüyorlar

Hayvanı gönüllüler alıp veterinere yetiştirmiş ama maalesef ameliyata bile alınamadan ölmüştür. Vebali Büyükada'daki atlarla beraber senin boynunadır. @ekrem_imamoglu sen git Zafer Kutlamalarda havayi fişek gösterilerine milyarlar harcayıp kuşları öldürmeye devam et.

CHP yandaşı Cumhuriyet Gazetesi haberi sildi

Hayvanseverler, Cumhuriyet gazetesinin konuyla ilgili haberini silmesene de tepki gösterdiler.

"Herşey çok güzel olacak dediğim güne lanet ettim"