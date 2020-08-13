  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Hayvansever kadın sokak kedilerinin kulübelerine zarar verildiği iddiasıyla şikayetçi oldu

Şikayetçi Tuğba Yurttaş: - "Yetkililerden buraya güvenlik kamerası konulmasını istiyorum"

Yeniakit Publisher
2020-08-13 15:37:09 -
Hayvansever kadın sokak kedilerinin kulübelerine zarar verildiği iddiasıyla şikayetçi oldu

ANTALYA (AA) - Antalya'da beslediği sokak kedilerinin kulübelerine zarar verildiğini iddia eden kadın hayvansever polise şikayette bulundu.

Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi'ndeki sokağa kediler için kulübe yapan ve her gün mama bırakan Tuğba Yurttaş, hayvanların yuvalarının bozulduğunu, kaplara zarar verildiğini gördü.

Durumu polise bildiren Yurttaş, şikayetçi oldu.

Yurttaş, AA muhabirine, sık sık bu tür olaylarla karşı karşıya kaldığını, bazı mahalle sakinleri tarafından tehdit edildiğini öne sürdü.

Sokak hayvanlarının da yaşama hakkının olduğunu belirten Yurttaş, yaklaşık üç yıl önce de oturduğu sitede kedisinin çelik telle asılıp öldürüldüğünü dile getirdi.

Mahallede kedilerinin kaybolduğunu öne süren Yurttaş, "Kedilere zarar veriyorlar, sokağa bıraktığımız mamaları yok ediyorlar ve yaptığım kedi yuvalarını bozuyorlar. Belediyenin de astığı uyarı afişlerine zarar vermişler. Yetkililerden buraya güvenlik kamerası konulmasını istiyorum çünkü bunun sonu gelmeyecek. Kedilere zarar veren kişi ya da kişilerin bulunduktan sonra gerekli cezayı almalarını istiyorum." diye konuştu.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye sınırına asker yığdılar
Dünya

Türkiye sınırına asker yığdılar

Yıllardır Irak’ı kevgire çeviren PKK’ya yönelik Türkiye’nin düzenlediği başarılı hava operasyonlarının ardından Irak Sınır Muhafız Güçleri, ..
Yunanlar
Dünya

Yunanlar "Türkler gelmiyor" diye isyan etti

Yunan işletmeciler, koronavirüs salgınını nedeniyle Türk turistlerin gelmemesinden yakındı. Türk müşterilerinin iyi para bıraktığını belirte..
Milyonları ilgilendiren karar! Artık ücret ödenmeyecek
Gündem

Milyonları ilgilendiren karar! Artık ücret ödenmeyecek

Yeni yargı paketi ile birlikte hayata geçirilen 10 bin 390 lira üzeri uyuşmazlıklarda arabulucuya başvuruda bulunmak zorunlu hale getirildi...
Satılık 2018 model Peugeot 301
Satılık 2018 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı