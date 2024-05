Hayvansever geçinenler buna ne diyecek? CHP tipi liyakatli atama

Kastamonu Belediye Başkanlığı tarafından 13 Mayıs’ta yapılan görevlendirme ile Veteriner İşleri Müdür Vekili olarak görev yapan Veteriner Hekim Kenan Güçükbergen’in yerine Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nde şef olarak çalışan Ferhat İsmail Şahin atandı. Veteriner Hekim Kenan Güçükbergen’in ise Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde veteriner hekim olarak görev yapmasına karar verildi. Yapılan görev değişikliğine tepki gösteren Kastamonu Veteriner Hekimler Odası Başkanı Hacı İbrahim Maşalacı, Kastamonu Belediye Başkanlığı’nın yönetmeliğinin ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gönderdiği genelgenin hiçe sayıldığını söyledi.

“Görevlendirmede konu ile hiçbir mesleki bilgisi olmayan bir arkadaşımızın atanmasının izahı ne olabilir”

Konu ile ilgili konuşan Maşalacı, "Kastamonu Belediye Başkanlığının E-64756495-903.07-80416 saylı ve 13/05/2024 tarihli görevlendirmesinde Veteriner İşleri Müdür Vekili olarak görev yapan meslektaşımız Kenan Güçükbergen’in Veteriner İşleri Müdürlüğü emrinde veteriner hekim olarak, Veteriner İşleri Müdürlüğüne ise uzman çavuşluktan belediyeye geçen ve başka bir birimde şef olarak görev yapan başka bir personel vekaleten görevlendirilmiştir. Belediye bünyesinde 657 sayılı Kanun'a tabi iki tane veteriner hekim ve geçici bakımevinde görev yapan işçi kadrosunda iki tane veteriner hekim olmak üzere toplamda 4 tane veteriner hekim mevcut. Veteriner İşleri Müdürlüğünün asli görevi olan insan, çevre ve halk sağlığı ile ilgili başta bulaşıcı hayvan hastalıkları yönünden gerekli tedbirleri almak, salgın hastalıkların görülmesi durumunda ilgili kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak ve gerekli tedbirleri almak, başıboş sokak hayvanlarının üremesini kontrol altına almak, sağlıklarını korumak, Kurban Bayramı'nda kesilen kurbanların yasa ve yönetmeliklere göre kesilmesinin kontrolünü sağlamak, kuduz hastalığı başta olmak üzere zoonoz hastalıkların yayılmasını, hayvansal ürünlerin üretim ve tüketim safhalarının çevre sağlığı ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde yürütülmesini sağlamak gibi birçok teknik ve mesleki temele dayalı faaliyetler içermesine rağmen ayrıca Kastamonu Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği'nin 3. bölüm 10. maddesi 13. bendinde yer alan ‘Veteriner İşleri Müdürlüğü müdürlük görevi veteriner hekim tarafından yürütülür’ ifadesi hiçe sayılarak yapılan görevlendirmede konu ile hiçbir mesleki bilgisi olmayan bir arkadaşımızın atanmasının izahı ne olabilir” dedi.

“Yapılan bu uygulama bizim bildiğimiz liyakat anlayışı ile uyuşmamaktadır”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in CHP’li belediyelere gönderdiği genelgeyi hatırlatan Maşalacı, “Yine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’in 8 Mayıs 2024 tarih ve 'Halk Sağlığı, Hayvan Hakları ve Politikaları' konulu CHP’li belediye başkanlarına gönderdiği genelgenin 2. maddesinde yer alan, ‘Toplum ve hayvan sağlığını doğrudan ilgilendiren bu alanda görev yapacak daire başkanı ve/veya müdürlerin veteriner hekim olması’ ifadesi yer almaktadır. Doğrudan çevre ve insan sağlığını ilgilendiren Veteriner İşleri Müdürlüğüne bünyesinde 4 veteriner hekim olmasına rağmen bu müdürlükle hiç alakası olmayan başka bir kişinin müdür vekili olarak görevlendirilmesinin anlamı nedir? Her yapılan konuşmada liyakatten bahsedilirken ve teamüllere uygun atamalardan söz ederken, veteriner hekim olmayan bir kişiyi Veteriner İşleri Müdürlüğüne atayarak mı teamülleri uyguluyorsunuz? Yapılan bu uygulama bizim bildiğimiz liyakat anlayışı ile uyuşmamaktadır. Ayrıca CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’in belediyelerine gönderdiği genelge elinize ulaşmadı mı? Yine aynı müdürlükte görev yapan haşere ile mücadele şefliğine bağlı personellerin yer değişikliğini yaparken, bu işi yapacak personelin biosidal ürün uygulama belgesi olup olmadığını biliyor musunuz? Şayet bu personellerin yeterlilikleri yok ise hem onların iş güvenliği ve can güvenliği hem de halk sağlığı hiçe mi sayılıyor? Mesleğimiz ve meslektaşlarımızla ilgili her türlü konuda istişareye açık olduğumuzu ifade ederek bir an önce yapılan hatanın düzeltilmesi arzumuzdur” diye konuştu.