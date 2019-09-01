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Hayvanların su ihtiyacı güneş enerjisinden

Elazığ’ın Karakoçan İlçesine bağlı Başyurt mezrasında küçükbaş ve büyükbaş hayvanların içme suyu ihtiyacı güneş enerjisiyle yerin altından çıkarılan yeraltı sularıyla sağlanıyor.

01 Eylül 2019 Pazar 11:16
Hayvanların su ihtiyacı güneş enerjisinden

Elazığ’ın Karakoçan İlçesine bağlı Başyurt mezrasında küçükbaş ve büyükbaş hayvanların içme suyu ihtiyacı güneş enerjisiyle yerin altından çıkarılan yeraltı sularıyla sağlanıyor.


DAP İdaresi’nin finansal kaynağıyla Başyurt’ta kurulan ve güneş enerjisiyle çalışan tesiste, dalgıç motorlar vasıtasıyla yerin yaklaşık 60 metre altından çıkarılan yeraltı suları küçükbaş ve büyükbaş hayvanların istifadesine sunularak, hayvanların verimlilik oranı arttırılıyor.


Başyurt’taki hayvan içmesuyu tesisini gezen DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir,İdarenin kuruluşundan bu yana 212 adet HİS Göleti/Tesisi yapımına destek sağlandığını belirtti.Başkan Demir, ortalama maliyeti 100 ila 150 bin lira arasında değişen ‘Güneş Enerjili Hayvan İçmesuyuTesisi’nden2019 yılında 8 projenindaha destekleneceğini söyledi.


Proje hakkında bilgiler veren Başkan Demir, hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı alanların ortak noktasına, sondaj ile çıkarılan suyun güneş enerjisiyle çalışan dalgıç pompa marifetiyle, 30 tonluk depoda toplandığını,tesisin yakınına kurulan ve DAP İdaresi tarafından yaptırılarak bölge il ve ilçelerine dağıtılan sac ve betonsıvatlarla (yalak-külün) hayvanların temiz su ihtiyacının karşılandığını söyledi.


Başkan Demir, şunları kaydetti:


“Desteklediğimiz bu sistemle çiftçilerimiz elektrik parası ödemeden hayvanların temiz su ihtiyacı kesintisiz karşılanmış oluyor. Çevre dostu ve tükenmeyen temiz enerji kaynağı güneş enerjisinin kurulum maliyeti hariç, işletme ve bakım masrafları yok denecek kadar az. Söz konusu tesis hayvan İçme Suyu göletlerine göre daha ucuza mal ediliyor. Bu sulama tesislerindenüreticilerimiz oldukça memnun.Hayvanlar, merada yediği otlardan aldığı enerjiyi su içmeye giderken tekrar harcıyordu. Böylece hayvan ne et bağlayabiliyordu ne de süt verebiliyordu. Merada beslenen hayvanlar gelip buradan suyunu içecek. Bunun neticesinde; sağlıklı su içen, doğal merada beslenen hayvanların hem et kalitesi artacak hem de süt verimi. Bu da şu demek; çiftçilerimizin gelirleri artmış olacak.”


Başkan Demir, bu projeden sadece küçükbaş ve büyükbaş hayvanların değil,yabanda yaşayan hayvanların da istifade ettiğini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 11:16
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