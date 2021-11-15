Hayvanların mama kaplarına öyle bir şey döktü ki...

İstanbul Zeytinburnu’nda, kedi ve köpeklerin mama kaplarına çamaşır suyu döktüğü iddia edilen Feride K. mahalleli tarafından elindeki sıvıyla yakalandı. Sokaktaki bazı hayvanların zehirlenerek öldüğü olayla ilgili mahalleli 'Biz yemek veriyoruz millet zehirliyor' diye tepki verdi.

İstanbul Zeytinburnu’nda iddiaya göre Feride K. bir süredir sokak hayvanlarının mama ve su kaplarına çamaşır suyu döküyordu. Bu yüzden bazı hayvanlar zehirlenerek öldü. Feride K. yine elindeki sıvıyı sokak hayvanları için bırakılan su kaplarına boşaltırken mahalleli tarafından yakalandı. Hayvan Koruma Görevlisi Arzu Yılandiloğlu, 4-5 kedinin çamaşır suyu ile zehirlendiğini söylerken, Feride K.'nin eşi Veysel K. ise "Benim hanımın psikolojik sorunları var. Başında durmuyordum ben ama psikolojik sorunu olan kişiden her şey beklenir" dedi.

Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi'nde iddiaya göre Feride K., zehirlenmeleri için sokak hayvanlarının mama ve su kaplarına çamaşır suyu döküyordu. Hayvansever Feyza Pekacar ve annesi Nesrin Pekacar, hayvanların mama ve su kaplarına sıvı boşaltan Feride K'yi yakaladı. Feride K.'nın kaplara çamaşır suyu dökdüğü öne süren anne ve kızı duruma tepki gösterdi.

18 yaşındaki Feyza Pekacar'ın cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde, Feride K'nin mama kaplarına yaklaşarak elindeki pet şişeden bir sıvı döktüğü görülüyor. Ardından Nesrin Pekacar Feride K.'ye müdahale ettiği kameraya yansıyor.

"Ben bu kediler yüzünden korona oldum" dedi

O anları kayda alan Feyza Pekacar, "Feride K. bize 'Bunlar hastalık yayıyor ben bu kediler yüzünden korona oldum, ben bunlar yüzünden hastalık kapıyorum korona oluyorum. Bu korona bunlar yüzünden yayılıyor' dedi. Öldürmek için yaptığını söyledi. Biz komşularımızdan duymuştuk bunu yaptığını. Çamaşır sulu suları mamalar ve sulara katıyor. Bir kaç tane kedimiz de hasta olup öldüler. Her cuma günü bunu yapmaya başlamıştı. Takip ettik arkasından dolandık, buraya geldi. Ben kameramı açtım annem de benim önümden gitti. Hiçbir kaygı belirtisi olmadan çamaşır sulu suyu çalkaladı, mamaların üzerine eğilerek döktü. Annem yakasına yapıştı" diye konuştu.

Yerel hayvan koruma görevlisi Arzu Yılandiloğlu ise 4-5 kedinin çamaşır suyu ile zehirlendiğini öne sürdü. Yılandiloğlu, "Zeytinburnu'nda bu tarz olayların artık yaşanmamasını istiyoruz. Çamaşır suyundan zehirlendiğini düşündüğümüz 4-5 kedi gördük" dedi.

Kocası: "Psikolojik sorunları var"

Feride K'nin eşi Veysel K. ise, "Benim hanımın psikolojik sorunları var. Yaşanan olayın doğru olup olmadığını bilmiyorum. Başında durmuyordum ben ama psikolojik sorunu olan kişiden her şey beklenir" şeklinde konuştu.