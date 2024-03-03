Hayvanlar gibi kafese koyuyorlar! Gazzeli Müslümanlara dünyanın gözü önünde ağır işkence

Terörist İsrail, Filistinlilere yönelik keyfe gözaltı ve tutuklamalara devam ederken, hapishanelerde yer kalmadığı için Filistinlilerin hayvanlar gibi kafeslere koyulduğu ortaya çıktı.

Siyonist gazetesi Haaretz’in haberine göre İsrail hapishanelerinde yaklaşık 8 bin Filistinli esir bulunduğu için yer kalmadı. İsrail polisi de cezaevi kapasitesinin yetersizliğinden dolayı Filistinli tutukluları hayvanlar gibi etrafı dikenli telle çevrili demir kafeslerde tutmaya başladı.

Esirler yerde yatıyor!

Haaretz’de yer alan haberde, Kudüs yakınlarındaki Atarot’ta yer alan polis karakolunda bu tip bir uygulamanın yapıldığı ifade edildi. Haberde, karakoldaki kafes benzeri hücrelerde tutulan Filistinlilerin, savaş öncesi dönemde İsrail’e giriş izni bulunan ancak savaşın patlak vermesiyle bu izinlerin iptaliyle gözaltına alınan kişiler olduğu belirtildi.

Çevresine dikenli tellerin çekildiği hücreler tek bir polis memuru tarafından korunurken, Haaretz’in ele geçirdiği fotoğrafta bir tutuklunun yerdeki ince bir matın üzerinde yattığı görülüyor.

Resmi statüsü yok!

Gazetenin aktardığına göre, birkaç haftadır kullanılan kafes benzeri hücreler resmi cezaevi statüsüne sahip değil.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Filistinlilerin şikayetleriyle yargıya taşınan konuyla ilgili mahkemenin bu gözaltı tesisinin kullanılmaması yönünde karar aldığı ancak polisin karara uymadığı aktarıldı. Geçen salı Kudüs’te görülen davada, Nablus kentinden bir Filistinlinin bu hücrelerde tutulması mahkemeye sunuldu.

Yasa dışı olarak İsrail’de bulunma suçlamasıyla karşı karşıya kalan Filistinli tutuklunun avukatı, “Temel şartlar sağlanmadan, soğukta ve dışarıda tutuluyor. Bunlar insanlık dışı koşullar” dedi.

Davaya bakan yargıç Gad Ehrenberg de, hücrelerdeki koşulların “insani olmadığına” hükmederek konunun Kudüs polisi tarafından çözülmesi kararını verdi.

Yargının kararını uygulamayan İsrail polisi ise tesisin, gözaltına alınan kişilerin sorgusu için geçici bir süreyle kullanıldığını iddia ediyor.