Hayvanat bahçesinden kaçtı, elektrik akımına kapıldı

Kocaeli-Darıca'da hayvanat bahçesinden kayayı sökerek kaçan 3 maymundan ikisi geri döndü.

26 yaşındaki 'Sarı' isimli maymun ise bir elektrik teline tırmandı ve olanlar oldu. Akıma kapılan maymun yaralandı ve hayvanat bahçesinde tedavi altına alındı.

'Sarı' isimli maymun, 2002 senesinde Belçika'dan Türkiye'ye getirilmişti.

Kayayı sökerek kaçtı

'Sarı', Darıca'da bulunan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'ndan sabah barınağında bulunan kayayı sökerek 2 maymunla beraber firar etti.

Barınaktan kaçan iki maymun bir müddet sonra geri döndü ancak, Sarı isimli maymun, elektrik tellerine tırmandı.

Maymun, tırmandığı tellerde akıma kapıldı ve metrelerce yükseklikten aşağıya düştü.

Tellerden düşüp bayıldı

Yaralı halde getirildiği hayvanat bahçesinde tedavi altına alınan maymunun, kısa süreli bir baygınlık yaşadığı, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı Genel Müdür Yardımcısı Simge Çelik Atasoy, olay ile ilgili açıklamada bulundu.

Atasoy, yaptığı açıklamada, her sabah olduğu gibi yine maymunları dışarıya barınaklarına aldıklarını, ancak daha sonra saat 11.00 gibi bir anons geldiğini, maymunlardan bir grubun dışarıya çıktığını belirtti.

Normalde kontrollerin yapıldığını söyleyen Atasoy, fakat bu kez bir kayayı yerinden oynattığını ve oradan çıktıklarını ifade etti.

Daha sonra yakalama ekiplerinin çekilen anons üzerine hemen geldiğini aktaran Atasoy, ardından ilk iki tanesi; erkek olanların hemen gelip yerlerine geçtiklerini, onda sıkıntı yaşamadıklarını aktardı.

Dişi olan maymunun ise parkın dışına çıktığını, daha sonra orada elektrik tellerine çıktığını ve elektrik çarpınca yere düştüğünü ifade eden Atasoy, maymunu alıp karantinaya götürdüklerini kaydetti.

Karantinaya giderken maymunun kendisine geldiğini belirten Atasoy, ardından bütün veteriner tetkiklerinin yapıldığını, şu an sağlıklı bir şekilde karantinada, kendi kafesine gelmeyi beklediğini bildirdi.

Atasoy, tellerden düşüp bayıldığı için maymunun öldüğünün sanılmasının doğal olduğunu söyledi.

Genel Müdür Yardımcısı Atasoy, ayrıca şu anda bütün kanama olma riskine karşı iç kanamaya yönelik bütün ilaçların yapıldığını, yavaş yavaş yemek verilmeye başlandığını, maymunun yemek yediğini ama kendisine henüz su verilmediğini, verileceğini aktardı.

Maymunun bütün gözlemlerinin yapıldığını belirten Atasoy, herhangi bir sıkıntısının olmadığını, yaşamaya devam ettiğini ifade etti.