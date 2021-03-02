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Yerel Hayvan yüklü TIR devrildi! Feci kaza
Yerel

Hayvan yüklü TIR devrildi! Feci kaza

Tokat'ta büyükbaş hayvan yüklü TIR dorsesi devrildi. Sürücü yara almazken, gece karanlığında bazı hayvanlar kaçarak kayboldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-02 07:15:00 -
Hayvan yüklü TIR devrildi! Feci kaza

Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat-Sivas karayolu Çamlıbel mevki İhsaniye köyü yakınlarında meydana geldi. Ağrı’dan Amasya’ya kesimhaneye 31 adet büyükbaş hayvan taşıyan M. Ç. idaresindeki tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı sürücü yara almadan atlattı. Yan yatan tırın iki katlı dorsesinin üst katında bulunan hayvanlardan bazıları gecenin karanlığında kaçarak gözden kayboldu. Tırın üst ve alt katında sıkışan hayvanların kurtarılması için çalışma başlatıldı. Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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