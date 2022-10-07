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Ekonomi Hayvan yetiştiricileri, uygun fiyatlı arpa ve mısır satışı kararından memnun
Ekonomi

Hayvan yetiştiricileri, uygun fiyatlı arpa ve mısır satışı kararından memnun

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, et ve süt üreticilerine Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından uygun fiyatlı arpa ve mısır satışının tekrar başlatılması yönünde alınan kararın sektörlerinde memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-07 08:54:00 -
Hayvan yetiştiricileri, uygun fiyatlı arpa ve mısır satışı kararından memnun

Çelik, yazılı açıklamasında, sektörün en büyük sıkıntılarından birinin girdi maliyetlerinin yüksekliği olduğunu vurguladı.

Gıda Komitesinin uygun fiyatla arpa ve mısır satışına ilişkin aldığı kararın sektör açısından son derece isabetli olduğunu belirten Çelik, "Et ve süt üreticilerimizin girdi maliyetlerinin düşürülmesine direk katkıda bulunacak olan TMO tarafından uygun fiyatlı arpa ve mısır satışının tekrar başlaması kararını sektörümüz adına memnuniyetle karşılıyoruz. Komitenin yeni kararlarından sonra et ve sütte belli oranlarda indirimler görebiliriz ancak denetim mekanizmalarının aktif olarak hayata geçirilerek, market ve kasaplardaki fiyat değişimleri mutlaka mercek altına alınmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, kış aylarında kaba ve kesif yem desteklerinin sektör için can suyu olacağına işaret ederek, yetiştiricilere bir defaya mahsus hayvan başına 50 lira nakdi yem desteği verilmesini talep etti.

Yem için referans fiyat oluşturulması gerektiğine dikkati çeken Çelik, yemdeki fahiş zamların önüne geçilebilmesi için referans fiyat uygulamasının sektöre olumlu katkı sağlayacağını kaydetti.

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