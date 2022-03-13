Çelik, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada küçükbaş hayvancılığın sürekli ilerleme halinde olduğunu vurguladı. Çelik, şöyle konuştu: “Küçükbaş hayvancılığın destekleme kapsamına alındığı 2006 yılından itibaren hayvan varlığımız ciddi manada arttı. 31 milyonlara gerileyen küçükbaş hayvan varlığımız bugün itibarıyla neredeyse katlanarak 60 milyona yaklaştı. Hedefimiz ise Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda hayvan sayımızı nüfus başına bir küçükbaşa yani 85 milyona çıkarmak olacak. Bu hedefe varmak için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Tüm zorluklara rağmen üretmeye, yetiştirmeye devam ediyoruz. Ülkemiz var oldukça da devam edeceğiz.”

Çok çalışacağız

Çelik, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’nin önderliğinde küçükbaş hayvancılığı çok daha iyi yerlere getirmek için çalışacaklarını belirterek, “Üretmekten başka bir şansımız yok” dedi.