  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Hayvan sevgisine yasak yok
Yerel

Hayvan sevgisine yasak yok

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ‘gönüllü hareketine’ katılıp, özellikle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan hafta sonları sokak hayvanlarının beslenmesi faaliyetlerinde görev alan Mahalle Gönüllüleri, bu kez sessizliğe bürünen meydanlardaki kuşları besledi.

Yeniakit Publisher
2021-02-14 20:50:00 -

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün gönüllülük kavramının toplumda daha geniş kitlelere yayılması hedefiyle başlattığı gönüllü hareketi her geçen gün daha da büyüyor. Büyükşehir Belediyesi’nin evde bakım, gezici sağlık, turizm/rehberlik, itfaiye, zabıta, kenti güzelleştirme, temizlik faaliyetleri, akademik danışmanlık gibi hizmetlerinde gönüllü olarak görev alan Bursa Mahalle Gönüllüleri özellikle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan hafta sonları, sokak hayvanları için sahaya iniyor. Bugüne kadar sahipsiz sokak hayvanlarına mama ve kulübe dağıtımı gibi etkinliklerde aktif olarak görev alan Mahalle Gönüllüleri bu kez özellikle meydanlarda toplanan kuşları beslemek için bir araya geldi.    

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yapılan etkinliğe katılan 30 Mahalle Gönüllüsü öncelikle Şehreküstü 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda kuşlara yem attı. Kısıtlamanın olmadığı günlerde vatandaşlar tarafından sürekli beslenen ancak yasak nedeniyle sessizliğe bürünen meydandaki ağaçlara tüneyen yüzlerce kuş, atılan yemlere akın etti. Gönüllüler gün boyu Tarihi Belediye Binası Meydanı, Emirsultan Meydanı gibi güvercinlerin yoğun olduğu bölgelerde yaklaşık 100 kilo yem dağıttı.

Kuş besleme etkinliğine katılan Mahalle Gönüllülerinden Uğurcan Ersöz, Sıla Bayram ve Muhammed Batur, özellikle sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde sokak hayvanlarının yiyecek bulmakta zorlandığını belirterek, bu faaliyetlerde görev almanın kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘Binbir surat’ CHP’li Gökhan şimdi de Komünizme sevdalandı!
Gündem

‘Binbir surat’ CHP’li Gökhan şimdi de Komünizme sevdalandı!

CHP'ye yakınlığı ile biline Gökhan Özoğuz, şimdi de komünizm sevdasına düştü. Özoğuz, rezaletleriyle gündemden düşmeyen Eski HDP’li Barış At..
Canlı yayında tehdit edildiğini söylediği anda olanlar oldu! Görüntülere valilikten açıklama geldi
Gündem

Canlı yayında tehdit edildiğini söylediği anda olanlar oldu! Görüntülere valilikten açıklama geldi

Afyonkarahisar'da dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Kentte, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla 2 kişi tarafından tehdit edildiğini söy..
Bebek sahilinde 2 yatta yangın
Yerel

Bebek sahilinde 2 yatta yangın

İstanbul’da Bebek sahilinde park halinde olan 2 yatta çıkan yangına Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay