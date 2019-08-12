Hayvan pazarlarında kurban satışı sürüyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep ve Adıyaman'da, Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan pazarlarında az da olsa hareketlilik sürüyor.

Kurban alımını bayramın ikinci gününe bırakan vatandaşlar, belediye ekiplerince kentin çeşitli noktalarında oluşturulan hayvan pazarlarına gitti.

Merkez Şehitkamil ilçesi Maaşkuyu Caddesi'nde kurulan, kentin en büyük hayvan pazarlarından Umut Hayvan Pazarı'nda, kurban satışı devam ediyor.

Besici Hasan Kiraz, düne göre yoğunluğun azaldığını belirterek, "Dün daha çok yoğunluk vardı, bugünün 2-3 katı yoğundu. Bugün biraz az yoğunluk var. Allah, herkese böyle güzel kurbanlıklar nasip etsin." dedi.

Besici Selami Orhan, bu yıl küçükbaş hayvan satışının düştüğünü, büyükbaş hayvan satışının arttığını ifade ederek, büyükbaş kurbanlıkların daha avantajlı olduğunu söyledi.

Mehmet Oktay Yılan, kurban alımı için ikinci günü tercih ettiklerini dile getirerek, "Bayramın ikinci günü daha sakin, daha ferah, daha temiz oluyor. İlla birinci günü kesilecek diye bir şey yok, 2. günü de 3. günü de kesilebilir." diye konuştu.

Hanifi Kaplan, ilk gün bayram ziyaretleri gerçekleştirdiklerini, ikinci gününün daha sakin olması nedeniyle kurban alımını ikinci güne bıraktıklarını dile getirdi.

- Adıyaman

Adıyaman'da bayramın ikinci gününde vatandaşlar daha düşük fiyatlarla kurbanlık almak için pazarlıklarını sürdürüyor.

Bayramın ilk gününe göre daha sakin olan kurban pazarlarında satışlar azalırken, satıcılar ise hayvanlarını bir an önce satabilmek için fiyatlarını düşürdü.

Eğriçay Kurban Pazarı'na kurban almaya gelen Nuri Yenigün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Fiyatların uygun olduğu gördüm. Pazarlığımı yaptım ve kurbanımı aldım. Allah hayırlı etsin." dedi.

Besici Mustafa Yılmaz ise kurban pazarlarında hareketliliğin az da olsa bayramın ikinci gününde de devam ettiğini, vatandaşların uygun fiyatlardan kurbanlık aldığını söyledi.

Yılmaz, dün 1600 liradan satılan büyükbaş hayvanın 1300 liraya kadar düştüğünü ifade etti.

Besici Ahmet Kaban ise "Vatandaşlar ilk güne göre az da olsa gelip kurbanlarını alıyor. Satışlardan memnunuz." diye konuştu.

Sinan Tabak da bayramın ikinci gününde besici ile pazarlığını yapıp pazardan mutlu ayrıldığını kaydetti.

