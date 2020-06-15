  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Hayvan pazarında tedbirler sürüyor

Kilis Belediyesi tarafından Canlı hayvan pazarında korona virüs tedbirleri kapsamında pazara gelenlerin ateşleri ölçüldükten sonra içeriye girmesine izin veriliyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 11:32:29 -
Hayvan pazarında tedbirler sürüyor

Kilis Belediyesi tarafından Canlı hayvan pazarında korona virüs tedbirleri kapsamında pazara gelenlerin ateşleri ölçüldükten sonra içeriye girmesine izin veriliyor.


Tüm Türkiye’de olduğu gibi hayatın normalleşmeye başladığı Kilis’te, korona virüs tedbirleri de sıkı bir şekilde uygulanıyor. Kilis Belediyesi tarafından canlı hayvan pazarında sıkı tedbirler alındı. Canlı hayvan pazarına gelenlerin ateşi ölçülüyor. Vatandaşların ellerini dezenfekte ettikten sonra maskeli bir şekilde pazara girmelerini izin verildiği bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı