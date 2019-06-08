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Hayvan pazarında sessiz bekleyiş hakim

Ordu’nun yüksek kesimlerinde haftanın belirli günlerinde kurulan hayvan pazarında durgunluk hakim.

08 Haziran 2019 Cumartesi 11:04
Hayvan pazarında sessiz bekleyiş hakim

Ordu’nun yüksek kesimlerinde haftanın belirli günlerinde kurulan hayvan pazarında durgunluk hakim.


Kurban Bayramı’na kadar bu durgunluğunun devam edeceğini belirten hayvan tacirleri, bölgede hayvancılıkla uğraşanların azaldığına dikkat çekti. Yıllardır hayvancılık yaparak geçimini sağladığını belirten 68 yaşındaki Osman Şener, “Köylerde eskisi kadar yaşayan yok. Şimdi köyler boş, hayvanlara bakan yok denecek kadar az. Genelde de hazıra alışınca vatandaşlarımız ortaya bu durum çıkıyor. Bizler de eski mesleğimizi burada sürdürmeye çalışıyoruz. İki çocuğum var. Onlar hayvancılıkla ilgilenmemek için okudular ve memur olarak kendilerini kurtardılar. Bu yıl hayvanlarımızı Kurban Bayramı’na hazırlıyoruz. İnşallah elimizdeki hayvanları satarız da bayrama mutlu gireriz” dedi.


Küçükbaş hayvanları olan Cenan Kaptan ise, “Yeni sezonda yaylalara çıkarak koyunlarımızı yayıyoruz. Yayla gündüzleri sıcak, geceleri ise soğuk. Ailemizi geçindirmek için bu işi yapmak zorundayız. Büyükbaş hayvan gibi değil küçükbaş hayvancılık. Koyunlar çok hareketli ve dikkatlice takip etmek zorundayız. Kurbanlıklarımızı da bu dönemde hazırlıyoruz. Umudumuz işlerimizin iyi olmasıdır” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 11:04
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