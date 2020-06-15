  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Hayvan pazarı hizmete açıldı

Van İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla geçici olarak kapatılan canlı hayvan pazarı yeniden hizmete açıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 11:58:58 -
Hayvan pazarı hizmete açıldı

Van İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla geçici olarak kapatılan canlı hayvan pazarı yeniden hizmete açıldı.


Van Büyükşehir Belediyesi İşletme İştirakler Dairesi Başkanlığına bağlı canlı hayvan pazarı, kontrollü sosyal hayata geçiş dönemi kapsamında kurul kararıyla yeniden hizmet vermeye başladı. Sabahın erken saatlerinde hayvan pazarına gelen hayvan tüccarları, pazar girişinde ateş ölçümü yapılıp maske taktırılarak alana alındı. Ekipler ayrıca vatandaşları sosyal mesafeye uyma konusunda da uyardı.


Uzun zamandır pazarın kapalı olmasından dolayı gelemeyen hayvan satıcıları yeniden işlerinin başına dönmenin mutluluğunu yaşarken, pazarlıklar ise sosyal mesafe kuralına uyularak uzaktan yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı