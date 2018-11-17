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Hayvan hırsızlığı şüphelileri kovalamacayla yakalandı

Denizli'de hayvan hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 3 kişi yakalandı.

17 Kasım 2018 Cumartesi 17:55
Hayvan hırsızlığı şüphelileri kovalamacayla yakalandı

Denizli'nin Tavas ilçesinde 3 kişi, hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Şüphelileri, jandarma ve vatandaşlar kovalamaca sonucu yakaladı.

Tavas ilçesi Kızılca Mahallesi'ndeki dağlık alana dün öğle saatlerinde hayvanlarını otlatmaya çıkaran Muzaffer Gebeşçi, camiye giden çoban arkadaşı Hüseyin Arzıman'a ait küçükbaş hayvanları, tanımadığı 3 kişinin götürdüğünü gördü. Bunun üzerine Muzaffer Gebeşçi, cep telefonuyla Hüseyin Arzıman ve diğer çoban arkadaşlarına haber verdi. Bir yandan da hırsızlara müdahale etti. Bunun üzerine 3 kişi, hayvanları bırakıp dağlık alanda kaçmaya başladı. Gebeşçi ve sonradan bölgeye ulaşan vatandaşlar, kaçan hırsızların peşine düştü. Vatandaşlar, dağlık alanda yaptığı aramada zanlılardan A.T.'yi yakaladı. Durumdan haberdar edilen jandarma ekipleri ise M.K. ile şoför olduğu öğrenilen İ.E.'yi yakaladı. Vatandaşlar, yakaladıkları A.T.'yi jandarmaya teslim etmek üzere götürdukları sırada cep telefonuyla görüntüsünü çekti. Jandarma tarafından gözaltına alınan 3 kişinin sorgusunun devam ettiği öğrenildi. Bu sırada vatandaşlarda yakaladıkları hırsızın görüntüsünü sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 17:55
  1. Hayvan hırsızlığı şüphelileri kovalamacayla yakalandı
  2. Denizli
  3. hayvan hırsızlığı

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