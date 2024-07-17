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Gündem Hayvan hakkı edebiyatı yapanlar kanayan yaraya merhem olmuyor
Gündem

Hayvan hakkı edebiyatı yapanlar kanayan yaraya merhem olmuyor

Yeniakit Publisher
2024-07-17 10:29:00 -
Hayvan hakkı edebiyatı yapanlar kanayan yaraya merhem olmuyor

Sahipsiz sokak köpekleri yüzünden birkaç yılda 105 vatandaşımız hayatını kaybederken, milli güvenlik meselesi haline gelen sorun yaşam hakkım tehdit ediyor.

Sebahattin Ayan  İstanbul

AK Parti, kanayan yaranın durması için bir kanun teklif hazırlayarak Meclise sundu. Teklifte; “Yerel yönetimlerin mevcut bakımevlerinin koşullarım iyileştirmesi, tereddüde mahal verilmemesi amacıyla ve kanundaki ‘yakala-kısırlaştır-sal’ metodunun kaldırılması nedeniyle hayvan bakımevi tanımında uyum değişikliği ve saldırgan olan, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunan ya da sahiplenilmesi yasak olan hayvanların ‘ötanazi’ yapılması” gibi birçok alanda kanun değişikliği öngörülüyor.

Sadece 'hayır' diyorlar

Sokaklarda terör havası estiren başıboş sokak köpek sorunu için hazırlanan teklife ilk tepki ise CHP ve yandaşlarından geldi. CHP lideri Özgür Özel, teklife “Katliamların önünü açan kanun teklifi” diye tepki verirken; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu da, “Katliamın ve ölümün değil, yaşamın ve merhametin yanında olacağız. Vicdanın sesinin susturulmasına izin vermeyeceğiz. Dünyadaki tüm canlıların yaşam hakkını savunacağız. Yasayı geri çek” şeklinde itiraz etti. Konserinde sahneye köpeklerle çıkan yandaş şarkıcı Sertab Erener de, “Bunu bu topraklar kaldırmaz” diyerek sokak köpeklerinin parçaladığı çocukları görmezden geldi. Adalar’daki atları kurtaracağız diyerek ölüme terk ederek telef eden CHP zihniyeti, AK Parti’nin teklifine karşı akım başlattı. Başta milletvekilleri olmak üzere büyükşehir ve ilçe belediye başkanları #YasayıGeriÇek diyerek yasaya hayır diyerek tepki gösterdiler.

Hayvanperestler

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ise, hayvanperestlerin insan yaşamına daha az değer verdiklerini belirterek, “Kayseri’de bir köpek çocuğumuzu öldürdü. Çocuğun babası da acıyla köpeği öldürdü. Ama herkes köpeğin ölümünü haber yaptı. Kimse çocuğun ölümünü haber yapmadı. Böyle bir rezillik olmaz. Bu yasa çıkmalıdır” dedi.
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Yorumlar

Huseyin

Bi grup bütün tr yi esir alıyor

Misafir

kedi, isteyen hayvanı nın sorumluluğunu üstlenmeli Zigortası,aşısı kayıdı, vesaire olmalı Masrafına katlanamayan ev hayvanı beslememeli
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