Hayvan barınağındaki vahşet Türkiye’yi ayağa kaldırmıştı! Cezası belli oldu

Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeğe vurarak öldürdüğü görüntüler büyük tepki toplamıştı.

Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından Konya Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Hayvan Sağlığı Şube Müdürü’nün görevden alındığını duyurmuştu.

4 YIL HAPİS CEZASI İSTENDİ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonucu şüpheliler Murat Bacak ve Sefa Çakmak çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. O kişilerle ilgili istenen ceza da belli oldu.

Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ndeki elindeki kürekle köpeğe vurarak ölümüne neden olan sağlık teknisyeni Murat Bacak ve köpeği sürükleyerek götüren Sefa Çakmak hakkında ‘Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme’ suçundan 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istendi. Sanıkların önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkmaları bekleniyor.