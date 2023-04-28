Haysiyetsizliğin bu kadarına pes! Akit'teki yangına ilişkin ahlaksızlıkta yarışan CHP'li troller
Akit Medya Grubu'nda çıkan yangından sonra sosyal medyada bazı kullanıcılar hezeyanlarını siyasete alet etti.
CHP'li trol Kemal Bildiş, edepsizlik sınırlarını aşarak, Akit Medya binasında çıkan yangına ilişkin insanlık dışı bir mesaj paylaştı.
Bildiş mesajında, ahlaksızca, "Yeni Akit’in binasında çıkan yangın sonucu tüm arşivler kül olmuş. Zamanlama manidar." yalanını ortaya attı.
Bildiş adlı ahlaksızın yalanı, zeka seviyesi yerlerde olan sosyal medya kullanıcıları tarafından da paylaşıldı.