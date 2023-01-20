Hayrola Fatih bey! Bu Mansur Yavaş güzellemesi niye?

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Kurulduğu günden beri 10 defa toplanan 6'lı masa, seçime kısa bir süre kalmış olmasına rağmen henüz Cumhurbaşkanı adayını açıklamadı.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki itiraz yolu açık hapis cezasını fırsat bilen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi ve izni olmadan İmamoğlu ile mağduriyet mitinglerinde boy göstermesi, 6'lı masada yaşanan en büyük çatlak olarak gündemdeki yerini koruyor.

Akşener de Kılıçdaroğlu da "Aramızda bir sorun yok" dese de, ikilinin son görüşmesindeki asık suratlar krizi ele vermiş, Akşener bu durumu grip olmasına bağlayacak kadar basit açıklamalar yapmıştı.

6'lı masanın 7. ortağı olarak bilinen HDP de kendi adaylarını açıklayacaklarını duyurarak, Millet İttifakı'na büyük bir rest çekti. HDP'li yöneticiler, kendi adaylarını açıklayacaklarını beyan etseler de "Mansur Yavaş hariç herkesi destekleriz" ifadeleri ile 6'lı masaya kapıları tam kapatmazken, Habertürk yazarı Fatih Altaylı'dan beklenmedik bir Mansur Yavaş güzellemesi geldi.

Altaylı bugünkü köşe yazısında, bazı araştırma şirketlerinin Mansur Yavaş'a ait anket sonuçlarını paylaştı.

Yazısının girişinde CHP'li Yavaş'ın adaylık konusunda geri durduğunu söyleyen Altaylı, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başından beri Cumhurbaşkanı adaylığı hevesini gizleme ihtiyacı duymaz ve nihai hedefinin er ya da geç ülkeyi yönetmek olduğunu saklamazken, bu göreve halk tarafından da uygun görülen bir diğer muhalif isim olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hep geride durdu, hiçbir arzu belirtisi göstermedi." ifadelerini kullandı.

Altaylı yazısının devamında, "Hatta adını ilk kez ben gündeme getirdiğimde bundan duyduğu hoşnutsuzluğu iletti, katıldığı son Teke Tek programında Cumhurbaşkanı adaylığı konusunu açınca “Ankara’da yapacak işlerimiz var” diyerek konuyu kapattı." dese de, HDP'yi ve bazı anket şirketlerini kaynak gösterdiği yazısında, Mansur Yavaş'ı aday olarak önerdi.

Altaylı yazısının ilgili kısmında şu ifadeleri kullandı:

Son alarak geçtiğimiz yanlış hatırlamıyorsam Nisan ayında, seçilmesinin 3 yılı dolduğu için Teke Tek programına katılımını Ümit Özdağ’ın adını aday olarak açıklaması üzerine iptal etti.

Herkesin ortak fikri Yavaş’ın aday olmayı istemediğiydi.

Hatta kendisine çok da karşı olmayan CHP’liler bile adı gündeme gelince “Yahu adam kendi istemiyor. Siz niye sürekli Yavaş diyorsunuz” diye kızıyorlardı.

Açıkçası ben de Mansur Bey’in aday olmak istemediğine ikna olmuştum.

Ta ki, geçen haftaya kadar.

Geçen hafta Teke Tek’e HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar katıldı ve orada HDP’nin Yavaş’ın adaylığına karşı olduğu konusu açıldı.

Ve Ankara Belediyesi’nden kendi yaptırmadıkları iki farklı anketten ilgili bölümler bana ulaştırıldı.

HDP seçmeni Mansur Yavaş’a oy veriyordu.

Ben bunu Mansur Bey’in aday olmakla ilgili olarak ilk pozitif işareti olarak algıladım.

Bilmem siz nasıl algılarsınız?