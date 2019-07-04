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Hayri Gözlükgiller kimdir? Hayri Gözlükgiller neden tutuklandı?

Çocuk hastalıkları uzmanı Doçent Doktor Hayri Gözlükgiller, İsrailli bir böbrek hastasına Suriyeli bir kişiden yasadışı böbrek nakli yapılmasına aracılık ettiği iddiasıyla tutuklandı. Hayri Gözlükgiller, sırası ile Niğde Hacettepe Hastanesi, Nevşehir Yimpaş Çağrı Hastanesi, Kayseri – İncesu Devlet Hastanesi, Kayseri Doğum Evi, Özel Güngören Hastanesi, Medicalpark Bahçelievler Hastanesinde görev yapmıştı. Hayri Gözlükgiller kimdir? Hayri Gözlükgiller nereli ve kaç yaşında? Hayri Gözlükgiller hayatı ve biyografisi.

04 Temmuz 2019 Perşembe 14:07
Hayri Gözlükgiller kimdir? Hayri Gözlükgiller neden tutuklandı?

Çocuk hastalıkları uzmanı Doçent Doktor Hayri Gözlükgiller, İsrailli bir böbrek hastasına Suriyeli bir kişiden yasadışı böbrek nakli yapılmasına aracılık ettiği iddiasıyla tutuklandı. Hayri Gözlükgiller, sırası ile Niğde Hacettepe Hastanesi, Nevşehir Yimpaş Çağrı Hastanesi, Kayseri – İncesu Devlet Hastanesi, Kayseri Doğum Evi, Özel Güngören Hastanesi, Medicalpark Bahçelievler Hastanesinde görev yapmıştı. Hayri Gözlükgiller kimdir? Hayri Gözlükgiller nereli ve kaç yaşında? Hayri Gözlükgiller hayatı ve biyografisi.

Hayri Gözlükgiller kimdir?

Hatay’da yaşayan Suriyeli Ahmet Zına, (32) maddi durumunun kötü olduğunu söyleyerek Facebook’ta ilanla böbreğini 10 bin dolara satılığa çıkardı. İlanı gören İsrailli Nimer Hayadrı (50), Ahmet Zına İle bağlantıya geçti. Nakilin Türkiye’de olması için anlaşan ikili İstanbul’da buluştu. İddiaya göre, çocuk hastalıkları konusunda televizyonlardaki programlara katılan ve İstanbul’da özel bir hastanede çalışan doktor Hayri Gözlükgiller, kendisiyle nakil ameliyatı için bağlantıya geçen 2 kişiyi havalimanından aldı.

Hayri Gözlükgiller, 28 Ocak 1973 tarihinde Kayseri‘de doğmuştur. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Kayseri’de tamamladı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde doktor olarak mezun oldu. Daha sonra da İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD.nda uzmanlık eğitimini tamamlayıp Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzman doktoru olmuştur.

Hayri Gözlükgiller, sırası ile Niğde Hacettepe Hastanesi, Nevşehir Yimpaş Çağrı Hastanesi, Kayseri – İncesu Devlet Hastanesi, Kayseri Doğum Evi, Özel Güngören Hastanesi, Medicalpark Bahçelievler Hastanesinde görev yapmıştı. Uzm. Dr. Hayri Gözlükgiller’in Tıbbi İlgi Alanlarına; Pediyatrik Yoğun Bakım, Çocuk Hastalıkları, Yeni Doğan Bebek Takibi, Bulaşıcı Hastalıklar girmektedir. Hayri Gözlükgiller, Arzu hanım ile evlidir. 3 çocuğu vardır.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 14:07
  1. Niğde
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