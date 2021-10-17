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Gündem Hayrettin Karaman Hoca gözyaşları ile anlattı: Şimdi nasıl bayram olmasın ki?
Gündem

Hayrettin Karaman Hoca gözyaşları ile anlattı: Şimdi nasıl bayram olmasın ki?

Prof. Dr. Hayrettin Karaman, imam hatip davasının geldiği noktayı anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Yeniakit Publisher
2021-10-17 14:06:00 -

Yeni Şafak yazarı İlahiyatçı Prof. Dr. Hayrettin Karaman, imam hatip okullarının öksüzlük yaşadığı dönemlerden bugünlere nasıl geldiğini anlatırken gözyaşlarıyla hakim olamadı.

Karaman, "Şimdi nasıl bayram olmasın ki? Bu okullara kıymak isteyenlere karşı elini taşın altına koydu, mücadele etti bu halk." dedi.

Karaman, "Bizim davamız imam hatipçilik değil. Bizim davamız, medeniyet davası. İslam medeniyeti davası. İstiyoruz ki, çocuklarımız bu medeniyetin dilini öğrensinler, bu medeniyetin üstünlüğünden haberdar olsunlar. Bu okulda okuyan yavrularımız, bu medeniyete intisap ederek buradan mezun olsunlar." ifadelerini kullandı.

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