Hayret, İstanbul itfaiyesi bu sefer söndürdü!
İş bilmez CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul İtfaiyesi, Esenyurt'ta bir iş yerinde meydana gelen yangını söndürerek şaşırttı.
Esenyurt Akçaburgaz'da bulunan sanayi sitesindeki geri dönüşüm tesisinde hurda kağıtlar henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.
Yangında yükselen dumanlar bir çok noktadan görüntülenirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından diğer iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.
Akit Medya Grubu'ndaki yangını günlerce kontrol altına alamayan İBB itfaiyesinin Esenyurt'taki yangını söndürmesi hayrete düşürdü.