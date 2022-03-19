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Medya Hayret etmemek elde değil! Sözcü’de şaşırtan ilan
Medya

Hayret etmemek elde değil! Sözcü’de şaşırtan ilan

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, AK Parti aleyhine FETÖ ve PKK seviciliği yapmaktan utanmayan Sözcü'de TSK bağlantılı dernek ve vakıfların ilan yayınlamasını yorumladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-19 11:55:00 -
Hayret etmemek elde değil! Sözcü’de şaşırtan ilan

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bağlantılı dernek ve vakıfların Sözcü'de ilan yayınlaması dikkat çekti. Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, bugünkü köşesinde konuya dair şunları yazdı:

Böyle bir konuya girmek istemezdim.

Çanakkale Köprüsü’nün açıldığı bir günde..

Çanakkale Zaferi’nin kutlandığı bir günde..

O törenlere, muhalefet partilerinden CHP’nin de İP’in de temsilci yollamadığı bir atmosferde de olsa..

Türkiye’nin artık eski Türkiye olmadığı, TSK’nın da 12 Eylül ile 28 Şubat ile 15 Temmuz ile yaşanılan olumsuz icraatlardan arınmış olarak, eski TSK olmadığı gerçeğinden hareketle..

TSK mensuplarının/emekli subayların yönetiminde olan Türk Silahlı Kuvvetleri Dayanışma Vakfı’nın..

Türk Silahlı Kuvvetleri Eğitim Vakfı’nın..

Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı’nın..

Türk Silahlı Kuvvetleri Elele Vakfı’nın..

Türk Harp Malülü Gaziler- Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’nin..

18 Mart Çanakalle Zaferi vesilesi ile Sözcü gazetesine verdikleri ilan, içimi burktu..

Affedersiniz beyler..

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Yorumlar

OMUT

aslında kimin sözcülüğünü yaptığı belli 1 İsrail 3 İngiliz 3 abd şeytan üçgeni

Merdan

Mr. Ali isimli vatandaş, herkes sizin gibi düşünmek mecburiyetinde mi ki o kadar hakaretleri yazdın? '' Kem söz sahibine aittir ''
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