Hayrat Yardım Ramazan’da 965.404 Kişiye Yardım Ulaştırdı

İftar ve Sahurluk Dağıtımı

Bereket ve paylaşma ayı Ramazan’da ihtiyaç sahiplerine 525.000 adet iftar ve sahurluk dağıtımı gerçekleştirildi.

Kumanya Dağıtımı

İçerisinde yağ, un, bakliyat, tuz, şeker vb. temel gıda malzemelerinin bulunduğu 43.000 adet gıda kolilerini başta ülkemizin depremden etkilenen bölgeleri olmak üzere yurtiçi ve yurtdışındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.



ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bayramlık Kıyafet Dağıtımı

Her bayram olduğu gibi bu bayramda da birçok yerde yetim ve ihtiyaç sahibi 7.300 çocuğa bayramlık kıyafet dağıtımı yapıldı.

Kur’ân-ı Kerim Dağıtımı

Diğer aylarda olduğu gibi, Kur’ân ayı olarak bilinen Ramazan’da da Senegal, Kenya, Burkina Faso, Somali, Nijerya, Endonezya ve Brezilya’da 45.000 adet Kur’ân-ı Kerim dağıtımında bulunuldu.

Fitre, Fidye ve Zekatların Dağıtımı

Bu Ramazan özellikle afet bölgelerinde ve dünyanın farklı coğrafyalarındaki ihtiyaç sahiplerine 8.482.496 TL zekat, 2.722.046 TL değerinde fitre ve fidye ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Gazze Acil Yardım Dağıtımları

7 Ekim’den beri emsali görülmemiş bir soykırıma maruz bırakılan Gazze halkına yönelik, AFAD koordinasyonundaki insani yardımlar devam ederken, bu bağlamda Ramazan ayı içerisinde 130.000 iftar, 8.745 kumanya ve 800 bayramlık Gazze halkına ulaştırıldı.

Hayrat Yardım, 2024 Ramazan ayında yapılan bu faaliyetlerle toplamda 965.404 ihtiyaç sahibine hayırseverlerin desteklerini ulaştırdı.