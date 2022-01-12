Hayrat Vakfı'ndan 'Enes Kara' açıklaması! İftiralara cevap verdi

Hayrat Vakfı, İslam karşıtı medya gruplarından yapılan saldırılara cevap verdi.

Vakıf tarafından yapılan açıklama şöyle:

Elazığ’da gerçekleşen müessif intihar hadisesi vesilesiyle Halk TV’de ve bazı sosyal medya hesaplarında Vakfımızın tüzel kişiliğini alenen hedef alarak tamamen art niyetli surette itibar suikastı yapan mihrakların haksız iftiralarını reddettiğimizi ve bu eksende tüm yasal yollara müracaat haklarımızı kullanacağımızı;

Bu üzücü olayda, arzu edilmeyen sorunlar yaşayan, bir tıp fakültesi öğrencisi olduğunu herkes gibi bizim de medyadan öğrendiğimiz Enes Kara’yı tanımadığımızı;

Elim intihar nedeniyle ailesine ve yakınlarına sabır ve metanet dilerken gerek müteveffa gencin gerekse olay mahallinin Vakfımızla resmi ya da gayriresmî bugüne dek hiçbir ilişkisinin olmadığını;

Bununla birlikte, münferit bu tür olayları bahane ederek memleketimiz ve tüm insanlık için faydalı işler yapan sivil toplum gruplarına ve kuruluşlarına haksız ve insafsızca saldırılmasını asla doğru bulmadığımızı;

Son olarak, Hayrat Vakfı’nın kurulduğu günden bu yana kadim medeniyet değerlerimize sahip çıkan ve sosyal sorumluluk çerçevesinde gayret gösteren legal bir sivil toplum kuruluşu olarak aynı samimiyet, muhabbet ve duyarlılıkla faaliyetlerine devam ettiğini, kamuoyuna saygılarımızla beyan ederiz.