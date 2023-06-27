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Dünya Hayranları haberi görünce kahroldu! 21 yaşındaki sosyal medya fenomeni, kilo vermek isterken öldü
Dünya

Hayranları haberi görünce kahroldu! 21 yaşındaki sosyal medya fenomeni, kilo vermek isterken öldü

Yeniakit Publisher
2023-06-27 18:42:00 - 2023-06-27 19:08:12
Hayranları haberi görünce kahroldu! 21 yaşındaki sosyal medya fenomeni, kilo vermek isterken öldü

21 yaşındaki Cuihua isimli sosyal medya fenomeni, kilo vermek için katıldığı kampta hayatını kaybetti.

21 yaşındaki sosyal medya fenomeni, Çin'in kuzeybatısındaki bir yoğun kilo verme kampında 100 kilo vermeye çalışırken hayatını kaybetti.

Cuihua ismiyle paylaşım yapan influencer, takipçilerine ilham vermek için kilosunun yarısını vermeye çalışıyordu.

Devlet medyasının bildirdiğine göre, Cuihua, TikTok'un Çince versiyonu olan Douyin'de on binlerce takipçiye, obeziteye karşı kendi mücadelesini göstererek insanları kilo vermeye teşvik etmek için gönderiler paylaşıyordu.

156 kilo olan genç kadın, yoğun antrenmanlarla 100 kilo vermeye çalıştığı içerikler üretiyordu. Çin Ulusal Radyosu, Cuihua'nın ölümünden sadece iki gün önce Shaanxi eyaletindeki son kampına katıldığını söyledi.
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