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Gündem Hayko Cepkin'den CHP'ye eleştiri: Hepinize güle güle
Gündem

Hayko Cepkin'den CHP'ye eleştiri: Hepinize güle güle

Yeniakit Publisher
2023-06-07 09:35:00 - 2023-06-07 09:37:52

Seçimlerden önce konserinde muhalefet için oy isteyen Hayko Cepkin, bu kez CHP'li Özgür Özel'in paylaşımını alıntılayarak eleştiride bulundu. Cepkin, "Gayet ciddiyiz. Hepinize güle güle" diyerek tepki gösterdi.

Seçim döneminde tanınmış simalar, yaptıkları açıklamalarla ve çağrılarla muhalefet lehine oy devşirme çabalarına girmişti.

Bu isimlerden biri de şarkıcı Hayko Cepkin'di.

Seçimler öncesi son konserini İstanbul'da veren Cepkin, muhalefet için oy avcılığına soyundu.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Muhalefet için oy avcılığına soyundu

Kararsız seçmenlere seslenen Cepkin, "Son konserimiz olmamasını istiyorsanız, sandıkta ne yapacağınızı biliyorsunuzdur. Kararsız seçmen yoktur herhalde burada." dedi.

Sonucun ardından eleştirdi

Seçimlerde muhalefetin hayal kırıklığına uğramasıyla birlikte eleştiriler de peş peşe yapılmaya başlandı.

Şarkıcı Cepkin bu kez de CHP'yi eleştirdi.

'Hepinize güle güle'

Cepkin, "Mazeret üretmeyeceğiz, mazeret üretirsek bu sonuç tekrarlanır. Her şeye rağmen kazanmalıydık, her şeye rağmen kazanacağız! Kazanmak için bugünden itibaren çalışmaya başlıyoruz." notuyla CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in Habertürk yayınında söylediği sözleri alıntıladı.

Hayko Cepkin, Özel'in bu paylaşımını alıntılayarak şu yanıtı verdi:

"Hahahhahahahahahah. 'Mazeret üretmeyeceğiz yoksa Bi sonrakine kaybederiz' diyorsunuz ya, hah işte tam orası normalde 'bir gülme geliyor' denmelik bir yer, ama gülmüyorum, kimse de gülmüyor onu da iyi biliyorum. Gayet ciddiyiz. Hepinize güle güle. Hatta boynunuz bükük özür dileyerek. Bir de 'çalışmaya başlıyoruz' lar falanlar filanlar.... Sabah sabah tövbe tövbeee....."

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Yorumlar

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Bu sanatçı diye anılan sokak oyuncuları neki sayfanıza alıyorsunuz.Ayıp olmuyormu bunların tonu kaç para..Köprü altı çocuklarına bu memlekette sanatçı deniyor.

ciperparem

buda sanatçıyım diye geçiniyorya
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