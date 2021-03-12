Hayıt tohumu nedir ve faydaları nelerdir?

Eski çağlardan beridir alternatif tıpta kullanılan hayıt tohumu, Güney Anadolu da kış aylarında yapraklarını döken ve yaz aylarında mor çiçek açan, lavantaya benzeyen bir bitki türüdür. Ayrıca hayıt tohumunun kanser hastalığına karşı doğal bir ilaç olarak bilinir. Hayıt tohumuyla ilgili daha fazla bilgi edinmek isterseniz haberimizin devamını okumanızı tavsiye ederiz. İşte merak edilen haberin devamı…

Hayıt tohumunun faydaları nelerdir?

1-Anne sütünün kalitesini artırabilen bu tohum, aynı zamanda anne sütünü artırma konusunda da mucizeler yaratır.

2-Regl dönemindeki sancılı ağrıların üstesinden gelerek, kadınların ağrısız ve kolay bir regl dönemi geçirmesini sağlar.

3-Vücutta östrojen hormonunun salgılamasını artırarak böyle sorunları ortadan kaldırmaya yarar.

4-Hormonların düzenlenmesi konusunda yardımcı olarak, hormonal bozukluklar yüzünden ortaya çıkan depresyon ve stres gibi durumları da ortadan kaldırır.

5-Çikolata kistlerinin önüne geçen hayıt tohumu, kısa sürede küçülüp giderilmesine sebep olur.

6-Kadınlarda rahim duvarını güçlendirmeye yarar ve bu sebeple doğurganlığı artırır.

7-Menopoz döneminin daha huzurlu ve hafif geçmesine büyük yardım sağlar.

8-Ter bezlerinin sağlıklı çalışmasını sağlayarak aşırı terleme ve kötü kokuların önüne geçer.

9-Ter bezlerinin sağlıklı çalışması sayesinde aşırı sıvı kaybını da engeller.

10-Sindirim sisteminin daha sağlıklı çalışmasını sağlayarak hazımsızlık sorununu ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

11-Sivilce ve akne sorunlarını ortadan kaldırarak yağlı cilt sorunlarına savaş açar.

12-İshal ve gaz gibi sorunu olanların bu sorununu ortadan kaldırır.

13-Böcek ve sinek ısırmalarına karşı tam bir panzehir etkisi gösterir.