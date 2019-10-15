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Hayıt otu ne işe yarar? Hayıt otu yararları

Hayıt otunun faydaları saymakla bitmiyor. Hayıt otu ne işe yarar? Hayıt otunun faydalarından birçok alanda bahsetmek mümkün. Kadınların karşılaştığı hormonsal sorunlar, gaz giderici ve idrar söktürücü gibi… Hayıt otunun faydalarından bahsederken bu faydaların özellikle kadınlar üzerinde etkili olduğunu söylemek gerekir. İşte hayıt otunun faydaları...

15 Ekim 2019 Salı 23:03
Hayıt otu ne işe yarar? Hayıt otu yararları

Hayıt otunun faydaları saymakla bitmiyor. Hayıt otu ne işe yarar? Hayıt otunun faydalarından birçok alanda bahsetmek mümkün. Kadınların karşılaştığı hormonsal sorunlar, gaz giderici ve idrar söktürücü gibi… Hayıt otunun faydalarından bahsederken bu faydaların özellikle kadınlar üzerinde etkili olduğunu söylemek gerekir. İşte hayıt otunun faydaları...

Hayıt otu nedir?

Hayıt, kışın yaprak döken oldukça baharatlı bir kokuya sahip beyaz-mor çiçekli bir ağaçtır. Çiçekleri yaz sonu açar ve sonbaharda yemiş vermeye başlar. Aynı zamanda 'beşparmak otu' olarak bilinen hayıt ağacı 5 ila 7 yapraktan oluşur. Akdeniz bölgesinde bolca bulunan ağacın kökü, yaprakları ve yemişleri şifa, sapıysa sepet yapımı için kullanılır.

Hayıt otu ne işe yarar?

Hayıt otu, birçok araştırma sonucu faydaları ortaya konan bir bitkidir. Dr. Cerhard Madaus’un 1930 yılında Almanya’da yaptığı bilimsel araştırmalarla hayıtın kadın hormon dengesi üzerindeki olumlu etkilerini ortaya konmuştur. O günden beri de bu bitki ‘kadın otu’ olarak da anılıyor.

Bilim adamları hayıtın, vücutta hormon dengesini sağlayan hipofiz bezini düzenleyerek, hormon dengesizliğinden kaynaklanan kadın hastalıklarını iyileştirdiğini düşünüyor.
Hayıt, adet gecikmelerini, ağır adet dönemlerini düzenliyor.

Adet öncesi gerginliği gideriyor, menopoza geçişi kolaylaştırıyor.

Hayıt, iştahsızlığa, uykusuzluğa, iktidarsızlığa, prostat iltihaplanmasına, kısırlığa, yumurtalık iltihaplanmasına, rahim ağrılarına, şişkinliğe ve göğüslerin yeterince süt yapmamasına karşı da kullanılıyor.

Ayrıca yine kadınlarda görülen progesteron hormon yetmezliğine bağlı kısırlık tedavisinde hayıt otu kullanılabiliyor.

Hayıt otu nasıl tüketilir?

Yarım tatlı kaşığı hayıt tohumunu hafifçe ezin. Bir bardak kaynar suya ezilen tohumları ekleyin. 5-10 dakika kadar demlendikten sonra tohumları süzün. Bu çayı günde 2 bardak kadar tüketebilirsiniz.

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 23:03
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