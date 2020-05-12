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Aktüel

Hayırseverlerden 87 yaşındaki nineye buzdolabı hediyesi

Diyarbakır’da hayırseverler, evinde buzdolabı olmayan 87 yaşındaki nineye buzdolabı hediye etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 13:07:10 -
Hayırseverlerden 87 yaşındaki nineye buzdolabı hediyesi

Diyarbakır’da hayırseverler, evinde buzdolabı olmayan 87 yaşındaki nineye buzdolabı hediye etti.


Diyarbakır’da yaşayan 87 yaşındaki ninenin evinde yaklaşık 5 yıldır buzdolabı olmadığını öğrenen hayırsever vatandaşlar, aralarında biriktirdiği parayla aldıkları buzdolabını yaşlı kadına gönderdi. Kentte Derman Baba lakabıyla bilinen Yılmaz Acu aracılığıyla buzdolabı yaşlı kadına teslim edildi. Buzdolabını kadının evine ulaştıran Acu, hayırseverlerden temin ettikleri yardımlarla yaşlı kadına buzdolabı aldıklarını söyledi. Acu, Ramazan ayında 87 yaşındaki ninenin ihtiyacını karşılamaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

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