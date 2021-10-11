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Aktüel Hayırseverler destekledi! Şırnak’ta taziye evi kütüphane oldu
Aktüel

Hayırseverler destekledi! Şırnak’ta taziye evi kütüphane oldu

Şırnak’ın Silopi ilçesinde daha önce taziye evi olarak kullanılan binanın bir bölümü, hayırseverlerin desteğiyle kütüphaneye dönüştü.

Yeniakit Publisher
2021-10-11 08:55:00 -
Hayırseverler destekledi! Şırnak’ta taziye evi kütüphane oldu

Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Ebu Eyyüp El Ensari Camii Taziye Evi’nin bir kısmı, mahallelinin talebi üzerine kütüphane haline getirildi. İş insanı Murat Sultanoğlu öncülüğünde bir araya gelen hayırseverler, kütüphaneyi 50 kişinin faydalanabileceği şekilde masa, kitaplık ve kitaplarla donattı. Evlerinde ders çalışma imkanı bulamayan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri burada hem ders çalışıp kitap okuyor hem de film izleyerek eğlenceli vakit geçiriyor. Hayırsever Sultanoğlu, amaçlarının çocukların ders çalışacakları, kitap okuyabilecekleri bir ortam oluşturmak olduğunu söyledi. Projeye destek sunanlara teşekkür eden Sultanoğlu, “Gönül dostlarımızla kültürel aktivite amacıyla taziye evini, kütüphane ve sinema ortamı bir arada kullanılabilecek şekilde kullanışlı hale getirdik” dedi.

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