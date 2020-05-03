  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Hayırseverden sokak hayvanlarına büyük bağış

Eskişehir’de bir hayırseverin korona virüs (Covid-19) sebebiyle beslenmekte zorluk çeken sokak hayvanları için bağışladığı tonlarca hindi eti, şehrin her noktasına dağıtıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 11:54:04 -
Hayırseverden sokak hayvanlarına büyük bağış

Eskişehir’de bir hayırseverin korona virüs (Covid-19) sebebiyle beslenmekte zorluk çeken sokak hayvanları için bağışladığı tonlarca hindi eti, şehrin her noktasına dağıtıldı.


Hayırsever bir firma sahibi korona virüs (Covid-19) sebebiyle getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için tonlarca hindi eti hibe etti. Odunpazarı Belediyesine bağlı ekipler tarafından Eskişehir’in her noktasına etlerin dağıtılmasına ise Hayvanları Koruma Yasam Haklarını Savunma ve Yardımlaşma Derneği (Mancahane) üyeleri de yardım etti.


Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk iki gününde şehrin her mahallesinde bulunan sokak hayvanlarına yaklaşık 10 bin ton hindi eti dağıtılırken, son gününde ise yakın ilçelerde besleme yapılacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı