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Aktüel

Hayırsever iş adamı Duman çocukları unutmadı

Diyarbakırlı hayırsever iş adamı Cemil Duman, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan çocuklara hediye paketi dağıttı.

2020-04-29 14:48:09 -
Hayırsever iş adamı Duman çocukları unutmadı

Diyarbakırlı hayırsever iş adamı Cemil Duman, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan çocuklara hediye paketi dağıttı.


Diyarbakırlı hayırsever iş adamı Cemil Duman, korona virüs salgını nedeni ile sokağa çıkmaları kısıtlanan çocuklar için sürpriz hazırladı. Duman, hazırlattığı ürünleri Derman Baba olarak bilinen Yılmaz Acu tarafından çocuklara dağıttı. Duman, korona virüs salgını nedeni ile çocukların evlerinden çıkamadığını söyledi. Duman, “Korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlar ile 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı. Ramazan ayının da başlaması ile birlikte evlerinden çıkamayan çocuklara sürpriz yapmak istedik. Hazırladığımız hediye paketlerini çocuklara dağıttık. Ülkemizin ve dünyanın bir an önce bu salgından kurtulmasını umuyoruz” dedi.


Paketleri alan Derman Baba lakaplı Yılmaz Acu, sosyal mesafe kurallarına uyarak ev ev dolaşıp çocuklara hediyelerini dağıttı. Hediyelerini alan çocukların mutlulukları gözlerinden okundu.

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