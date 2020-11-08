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Siyaset 'Hayırdır' dedirten kutlama mesajı! HDP için 'dönüm noktası'ymış!
Siyaset

'Hayırdır' dedirten kutlama mesajı! HDP için 'dönüm noktası'ymış!

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ile Mithat Sancar, ABD başkanı seçilen Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e kutlama mesajı iletti. HDP'den gelen "Sayın Kamala Harris’in Başkan Yardımcısı seçilmesini Amerika’nın demokrasi tarihinde önemli bir başarı ve dönüm noktası olarak görüyoruz" açıklaması, "Hayırdır" dedirtti.

Yeniakit Publisher
2020-11-08 16:49:00 -
'Hayırdır' dedirten kutlama mesajı! HDP için 'dönüm noktası'ymış!

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, ABD başkanı seçilen Joe Biden ile Başkan Yardımcısı Kamala Harris’e kutlama mesajı iletti.

Mesajda, "Ağır pandemik koşullar altında yürütülen rekabetçi bir seçim kampanyası sonucunda ABD Başkanı seçilmenizden dolayı Halkların Demokratik Partisi adına sizi kutluyoruz. Sayın Kamala Harris’in Başkan Yardımcısı seçilmesini Amerika’nın demokrasi tarihinde önemli bir başarı ve dönüm noktası olarak görüyoruz” ifadelerine yer verildi.

Etik ve barışçıl bir dış politikaya öncelik verilmesi gerektiği vurgulanan mesajda, "Amerika politikalarının demokrasi, insan hak ve özgürlükleri, sosyoekonomik adalet, cinsiyet eşitliği, iklim değişikliğine ekolojik yaklaşım ile etik ve barışçıl bir dış politika gibi gündemlere öncelik verip desteklemesini umut ediyoruz” denildi.

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