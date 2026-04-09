Haydutlar diz çöktü

MUHAMMED KUTLU / BUĞRA KARDAN

Müslümanların ibadetlerini yerine getirmeye çalıştığı mübarek Ramazan ayını fırsat bilerek ölüm kusan füzeleri ateşleyen ABD’nin eli kanlı Başkanı Donald Trump ile İsrail’in bebek katili Başbakanı Netanyahu, İran’ın misliyle karşılık verdiği, Hürmüz Boğazı’nı kapatarak petrol sevkiyatını büyük ölçüde aksattığı 40 günlük savaşta tarihi bir hezimet yaşadı. “Medeniyet ölecek” şeklindeki kuru sıkı tehdidinden saatler sonra geri adım atan Trump, Pakistan arabuluculuğunda 10 maddeden oluşan 2 haftalık geçici ateşkes anlaşmasını kabul etmek zorunda kaldı. Global petrol fiyatlarının yükselmesi ve savaşın dünya ekonomisini ciddi şekilde etkilemesi sonrası gelen geri adımı akit’e değerlendiren uzmanlar, “ABD/İsrail ve İran arasındaki savaşta, ABD ve İsrail kaybetti. İran kazandı” değerlendirmesini yaptı.

Akit’e konuşan Siyaset Bilimci ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, şunları kaydetti: “Soykırımcı siyonist rejimin kuyruğuna takılan Trump, İran’da fena çuvalladı. Trump kullanılarak İran’a başlatılan savaşla murat edilen kısa sürede sonuç almaktı. Hesap da muhalifleri ayaklandırıp Tahran yönetimini devirmek, siyonistlerle ve emperyalistlere müzahir bir grubu başa getirmekti. Bu hesap sahada tutmadı. Umulmadık bir İran direnişi oldu. Muhalifler dahi siyonistlere ve emperyalistlere karşı mücadele verdi. İlkokulun bombalanması, kız öğrencilerin öldürülmesini zihni kelepçelenmemiş İranlılar kabul etmedi. Savaşın en önemli gücü haklılıktır. Haklılığı ayakta tutan ise halk iradesidir. Bölgede büyük yıkıma yol açan savaşta Amerika, haklılığını ispat edememiştir. Donald Trump, neden bu savaşa katılma kararı alındığı sorusuna cevap verememiştir. Yakın çevresi bile Trump’a bayrak açmıştır. Trump’ın Terörle Mücadele Merkezi Direktörü zehir zemberek açıklamalar yaparak istifa etmiştir. Süreçte ‘Savaş çıkarımıza değil’ diye reddiyeler ortaya çıkmıştır. Ve neticede Trump, köşeye sıkışmıştır. Trump için ara seçim çok önemlidir. Çünkü o, senatoda çoğunluğu yitirdiği takdirde Demokratlarca azledileceğine inanmaktadır. Yani Trump’ta korku had safhadadır. Trump, Tahran yönetiminin elinin kanlı olduğunu iddia ediyordu. Ancak bu iddianın boş olduğu anlaşıldı. Esas katliamcının Trump olduğu görüldü. Gelinen aşamada da Trump, dengesini iyice yitirdi. ‘Bir medeniyet yok olacak’ dedi. Ve ateşkes sürecine gelindi. İsrail ve Amerika, buna mecbur kaldı. İran’ın direnişi sonuç verdi. Siyonistler ve emperyalistler fena çuvalladı. İran, bir nevi kazanan taraf oldu.”

KAZANAN İRAN OLDU

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe de şu değerlendirmeyi yaptı; “ABD/İsrail ve İran arasındaki savaşta, ABD ve İsrail kaybetti. İran kazandı. Bu husus özellikle savaşın siyasi hedefleri açısından değerlendirmek mümkündür. Her savaşan tarafın bir siyasi hedefi olur. Bu hedefi gerçekleştirmek için de askeri hedefler belirler. Askeri hedefleri gerçekleştirerek karşı tarafın savaşma azim ve iradesini yok eder. Bu şekilde siyasi hedefe ulaşır. Bu savaşta ABD ve İsrail’in siyasi hedefi İran rejimini devirmek ya da kendilerine müzahir bir yönetim kurmaktı. İran’ın siyasi hedefi ise rejimi ve ülkesini korumaktı. 40 gün boyunca süren savaşta ABD 15 bine yakın hedef vurduğunu söylüyor. Bunlar askeri hedeflerdi. İran da buna mukabil ABD’nin yapmış olduğu her saldırıya karşı bir cevap verdi. Günün sonunda sahaya bakıldığında ABD ve İsrail’in siyasi hedefini gerçekleştiremediğini, İran rejiminin ayakta olduğunu, buna mukabil İran’ın siyasi hedefini gerçekleştirdiğini görmekteyiz. ABD ve İsrail’in hedefine ulaşamadığını söyleyebiliriz. Ancak Trump yönetimi kapatılmasına sebep olduğu Hürmüz Boğazı’nı açtıklarını belirterek bir zafer kazandıklarını söylemektedir. Ama bu bir askeri hedeftir. Siyasi hedef değildir. Ayrıca Hürmüz Boğazı zaten açıktı, onlar kapanmasına sebep olmuştu. ABD eğer işler istediği gibi gitseydi bu müzakereye oturmazdı. 10 Nisan’da toplanacak olan masaya Başkan Yardımcısı J. D. Vance’i yollayarak en yüksek düzeyde katılım sağlıyor. Bu da ABD’nin ateşkese ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Bu savaş, savaş tarihinde özel olarak incelenmesi gereken savaşlar listesine girmiştir. Savaşın sonunda ABD, küresel hegemonyasını kaybetmiştir. Bundan sonra ABD’nin hedefindeki tüm ülkeler ABD’ye karşı zafer kazanabileceğine inanmıştır.”

Emekli Kıdemli Albay Mustafa Hacımustafaoğulları ise şunları söyledi: “Görüldüğü üzere ABD İran’da beklediğinden çok daha büyük kayıplar verdi. Basına yansıyanın ötesinde çok büyük kayıplar verdiği değerlendiriliyor. İnşallah büyük şeytan bu mağlubiyetle dersini almıştır. Sonuç itibarıyla ateşkes kararı önemlidir. Burada iki ihtimal ele alınabilir. Birincisi İran’ın kolay bir lokma olmadığını anladılar ve duvara tosladılar. Daha kötü bir sonuca gitmeden savaşı bitirmeye karar verdiler. İkinci ihtimal ise İran’a büyük saldırı için yığınağını tamamlayamayan ABD’nin zaman kazanmak için barış hilesini ortaya koymasıdır.”

HÜRMÜZ BOĞAZI AÇILDI

Bu arada iki haftalık geçici ateşkes kararının ardından Hürmüz Boğazı’nda gemi geçişleri başladı.