SON DAKİKA
Dünya

Haydut olduğunu bilmeseniz alkışlardınız! Trump'tan göz boyama şov

ABD’nin ‘Haydut’ lakaplı Başkanı Donald Trump, “Grönland'a, hastalara hizmet sunulması için bir hastane gemisi göndereceğiz” dedi. Daha düne kadar Grönland’ı işgal etme planları yapan Trump’ın , “Harika bir hastane gemisini Grönland'a, orada bakılmayan hastalara bakılması için gönderiyoruz” açıklamasına göz boyama olarak değer verilmedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir hastane gemisinin Grönland'a gitmek üzere yolda olduğunu bildirdi. Grönland Özel Temsilcisi olarak atadığı Louisiana Valisi Jeff Landry ile çalışmalar yürüttüklerini belirten Trump, “Harika bir hastane gemisini Grönland'a, orada bakılmayan hastalara bakılması için gönderiyoruz” ifadelerini kullandı.

Trump'ın paylaşımı, Danimarka'nın Ortak Arktik Komutanlığı'nın, Grönland sularında, Grönland'ın başkenti Nuuk'un yedi deniz mili açıklarındaki bir ABD denizaltısından acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan bir mürettebat üyesini tahliye ettiğini açıklamasının ardından geldi.

 

Yorumlar

hasel

Tam HAYDUT.Hastahane gemisi adında esasında,uçak gemisidir.Donanımının bir kısmı hastahane olabilir.Zaten oranın yerleşim yerlerinin toplam nüfusu 60-70 bin cıvarındadır.İlk önce şirin gözükmeye çalışıyor.YEMEZLER HAYDUT ABD.
